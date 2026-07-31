Így néz ki Antal Imre sírja – ma lenne 91 éves a tévés legenda

Antal Imre volt a Magyar Televízió arca több évtizeden keresztül. Aki bármikor látta a képernyőn, neki nem kell bemutatni a legendás műsorvezetőt. Ezért is sokkolt mindenkit 2008-ban, amikor megjött a hír, hogy 72 éves korában, Budapesten elhunyt Antal Imre. Az Erkel Ferenc-díjas zongoraművészt szülei orvosnak szánták, ám hamar megmutatkozott zenei tehetsége. Azonban egy ízületi gyulladás tönkretette kezeit, így miután végzett a Liszt Ferenc Zeneakadémia Főiskoláján, abba kellett hagynia zongorista karrierjét.

Hosszan tartó betegség után következett be Antal Imre halála (Fotó: Benkő Sándor)

Így lett Antal Imréből televíziós

A zongora után a televízió képernyőjén találta meg hivatását és ott vált ismertté. Páratlan műveltségével és egyedi humorával lopta be magát az emberek szívébe. Évtizedekig vezette a Szeszélyes évszakok műsorát, ami mellett a Ki mit tud? volt a másik, ami megalapozta a hatalmas sikereit.

Magánélete soha nem volt hangos, mivel élete során soha nem nősült meg és édesanyjával élt, egészen a mama haláláig. Antal Imre a tökéletes példája a munka szerelmesének, aki mindent feláldozott, hogy mosolyt csaljon televízión keresztül az emberek arcára.

Antal Imre végső nyughelye ugyanannyira visszafogott, mint maga Antal Imre volt (Fotó: Gábor Zoltán)

Így néz ki most Antal Imre sírja

Halála előtt már évekkel tudta, hogy legyőzhetetlen kor támadta meg. Végül 2008 áprilisában elvesztette a hosszú csatát és örökre lehunyta szemeit. Sok barát próbált neki segíteni az utolsó napokban, amiket a gyógyíthatatlan betegeket gondozó Hospice-házban töltött.

Halála előtt csupán egy kívánsága volt Antal Imrének, hogy még egyszer utoljára szerepelhessen a Szeszélyes évszakokban. Ezt sikerült teljesíteni, ám állapota addigra már annyira súlyos volt, hogy fizikailag alig volt képes kamera elé ülni.

Antal Imrét a budapesti Farkasréti temetőben helyezték végső nyughelyére. Sírja szerény és visszafogott, ami tökéletesen tükrözi a személyiségét. Az ország nevettetője a mai napig az egyik legnépszerűbb műsorvezetőnek számít, akit soha nem felednek majd az emberek. Gondozott sírján is látszik, hogy többen gondozzák.