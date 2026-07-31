Így néz ki Antal Imre sírja – ma lenne 91 éves a tévés legenda

Antal Imre volt a Magyar Televízió arca több évtizeden keresztül. Aki bármikor látta a képernyőn, neki nem kell bemutatni a legendás műsorvezetőt. Ezért is sokkolt mindenkit 2008-ban, amikor megjött a hír, hogy 72 éves korában, Budapesten elhunyt Antal Imre. Az Erkel Ferenc-díjas zongoraművészt szülei orvosnak szánták, ám hamar megmutatkozott zenei tehetsége. Azonban egy ízületi gyulladás tönkretette kezeit, így miután végzett a Liszt Ferenc Zeneakadémia Főiskoláján, abba kellett hagynia zongorista karrierjét.
Így lett Antal Imréből televíziós
A zongora után a televízió képernyőjén találta meg hivatását és ott vált ismertté. Páratlan műveltségével és egyedi humorával lopta be magát az emberek szívébe. Évtizedekig vezette a Szeszélyes évszakok műsorát, ami mellett a Ki mit tud? volt a másik, ami megalapozta a hatalmas sikereit.
Magánélete soha nem volt hangos, mivel élete során soha nem nősült meg és édesanyjával élt, egészen a mama haláláig. Antal Imre a tökéletes példája a munka szerelmesének, aki mindent feláldozott, hogy mosolyt csaljon televízión keresztül az emberek arcára.
Így néz ki most Antal Imre sírja
Halála előtt már évekkel tudta, hogy legyőzhetetlen kor támadta meg. Végül 2008 áprilisában elvesztette a hosszú csatát és örökre lehunyta szemeit. Sok barát próbált neki segíteni az utolsó napokban, amiket a gyógyíthatatlan betegeket gondozó Hospice-házban töltött.
Halála előtt csupán egy kívánsága volt Antal Imrének, hogy még egyszer utoljára szerepelhessen a Szeszélyes évszakokban. Ezt sikerült teljesíteni, ám állapota addigra már annyira súlyos volt, hogy fizikailag alig volt képes kamera elé ülni.
Antal Imrét a budapesti Farkasréti temetőben helyezték végső nyughelyére. Sírja szerény és visszafogott, ami tökéletesen tükrözi a személyiségét. Az ország nevettetője a mai napig az egyik legnépszerűbb műsorvezetőnek számít, akit soha nem felednek majd az emberek. Gondozott sírján is látszik, hogy többen gondozzák.