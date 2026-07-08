Ledöbbentek a rajongók, amikor meglátták Anthony Hopkinst - fotó

Friss fotóval jelentkezett a közösségi oldalán Sir Anthony Hopkins, amelyen majdhogynem felismerhetetlenül néz ki. A 88 éves színész vasárnap, a Mexikó- Anglia meccs előtt tette közzé a képet, amelyen az angolok fehér focimezében, valamint bézsszínű vászonnadrágban ül egy karosszékben, és a feleségére, a 70 éves Stella Arroyave-re pillant, aki egy zöld mexikói mezben és ehhez illő sapkában szurkolt a közép-amerikai csapatnak.

Rá sem lehet ismerni a 88 éves Anthony Hopkinsra / Fotó: PATRICK BAZ / Red Sea Film Festival

Rá sem lehet ismerni a 88 éves Anthony Hopkinsra

A sztár a képen ősz szakállal és meglehetősen sovány, beesett arccal látható, ami miatt több rajongó is aggodalmát fejezte ki a kommentszekcióban. Mások ezzel szemben arra mutattak rá, a színész már majdnem 90 éves, így nincs abban semmi meglepő, hogy az idő múlásával törékenyebbé vált.

Mindeközben nem egy felhasználónak Anthony Hopkins meze is szúrta a szemét, és kifogásolták, amiért walesi származása ellenére az angoloknak szurkol a foci-vb-n.

Mit művelsz? Te walesi vagy!

- írta az egyikük.

Pedig korábban büszke walesi férfi voltál!

- tett szemrehányást egy másik kommentelő is.

Az Oscar-díjas színész egyébként korábban úgy nyilatkozott, szeret visszajárni a szülőhazájába, mivel a hírneve hidegen hagyja a helyieket.

Nem hiszem, hogy igazán komolyan veszik, ami nagyon jó: így sikerül két lábbal a földön maradnom

- mondta el Anthony Hopkins, a HELLO! Magazine beszámolója szerint.