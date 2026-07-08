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színész

Ledöbbentek a rajongók, amikor meglátták Anthony Hopkinst - fotó

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Így fest most a 88 éves legenda. Anthony Hopkins nemrég a közösségi oldalán jelentkezett egy friss felvétellel, amivel csakhamar nagy feltűnést keltett.
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színészaggodalomAnthony Hopkinsfotó

Friss fotóval jelentkezett a közösségi oldalán Sir Anthony Hopkins, amelyen majdhogynem felismerhetetlenül néz ki. A 88 éves színész vasárnap, a Mexikó- Anglia meccs előtt tette közzé a képet, amelyen az angolok fehér focimezében, valamint bézsszínű vászonnadrágban ül egy karosszékben, és a feleségére, a 70 éves Stella Arroyave-re pillant, aki egy zöld mexikói mezben és ehhez illő sapkában szurkolt a közép-amerikai csapatnak.

Sir Anthony Hopkins poses during the 5th edition of Red Sea Film Festival in Jeddah, Saudi Arabia, on December 10, 2025. Photo by Patrick Baz (Photo by Patrick BAZ / Red Sea Film Festival / FACTSTORY)
Rá sem lehet ismerni a 88 éves Anthony Hopkinsra / Fotó: PATRICK BAZ / Red Sea Film Festival

Rá sem lehet ismerni a 88 éves Anthony Hopkinsra

A sztár a képen ősz szakállal és meglehetősen sovány, beesett arccal látható, ami miatt több rajongó is aggodalmát fejezte ki a kommentszekcióban. Mások ezzel szemben arra mutattak rá, a színész már majdnem 90 éves, így nincs abban semmi meglepő, hogy az idő múlásával törékenyebbé vált.

Mindeközben nem egy felhasználónak Anthony Hopkins meze is szúrta a szemét, és kifogásolták, amiért walesi származása ellenére az angoloknak szurkol a foci-vb-n.

Mit művelsz? Te walesi vagy!

- írta az egyikük.

Pedig korábban büszke walesi férfi voltál!

- tett szemrehányást egy másik kommentelő is.

Az Oscar-díjas színész egyébként korábban úgy nyilatkozott, szeret visszajárni a szülőhazájába, mivel a hírneve hidegen hagyja a helyieket.

Nem hiszem, hogy igazán komolyan veszik, ami nagyon jó: így sikerül két lábbal a földön maradnom

- mondta el Anthony Hopkins, a HELLO! Magazine beszámolója szerint.

 

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