Betelt a pohár, pert indított Ariana Grande

Pert indított Ariana Grande két ismeretlen hacker ellen, akik feltörték a munkatársai magánfájljait. A People magazin által megszerzett, a popsztár jogi csapata által július 27-én, hétfőn benyújtott panasz szerint Grande azután indított pert, miután a tettesek hozzáfértek a vele szorosan együttműködő fotósok és producerek különböző személyes digitális fiókjaihoz, ami „jogellenes és súlyos lopást, terjesztést és a kiadatlan tartalmak kizsákmányolását” eredményezte. A sztár állítása szerint a hackerek profitáltak a feltört fájlokból: személyes adatokat és tartalmakat adtak el jelentős összegekért a dark weben, az internet rejtett, nem indexált részén.

Pert indított Ariana Grande / Fotó: FREDERIC J. BROWN / AFP

Pert indított Ariana Grande

A panasz szerint az állítólagosan feltört tartalom kiadatlan dalokat, fényképeket, valamint az alkotói folyamat során készített olyan videó- ​​és hangfelvételeket tartalmaztak, amelyeket nem a nyilvánosságnak szántak.

Csak 2023-ban Miss Grande 45 kiadatlan dalát törték fel, lopták el és szivárogtatták ki az alperesek

– áll a panaszban, hozzátéve, Ariana Grande 2011-es zenei debütálása óta már több száz hasonló kiszivárogtatás történt. A popsztár ügyvédjei a panaszban azt is kiemelték, az énekesnő jogi lépéseket tesz az állítólagos hackerek kilétének felderítése érdekében.

A per célja, hogy elrettentsen a jövőbeni hasonló bűntényektől, amelyek nemcsak Arianát, hanem számos művészt is célba vesznek, akiknek hasonló, a magánéletük megsértésével és a kreatív munkáik ellopásával kellett szembenézniük

– árulta el egy Ariana Grande-hoz közeli forrás.

A művészeknek joguk van ahhoz, hogy ellenőrizzék, hogyan és mikor osszák meg a műveiket a világgal. Ezeknek a kreatív műveknek az ellopása és illegális terjesztése aláássa ezt a jogot, amit nem szabad tolerálni

- tette hozzá a bennfentes.