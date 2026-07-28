Betelt a pohár, pert indított Ariana Grande

Pert indított Ariana Grande két ismeretlen hacker ellen, akik feltörték a munkatársai magánfájljait. A People magazin által megszerzett, a popsztár jogi csapata által július 27-én, hétfőn benyújtott panasz szerint Grande azután indított pert, miután a tettesek hozzáfértek a vele szorosan együttműködő fotósok és producerek különböző személyes digitális fiókjaihoz, ami „jogellenes és súlyos lopást, terjesztést és a kiadatlan tartalmak kizsákmányolását” eredményezte. A sztár állítása szerint a hackerek profitáltak a feltört fájlokból: személyes adatokat és tartalmakat adtak el jelentős összegekért a dark weben, az internet rejtett, nem indexált részén.
Pert indított Ariana Grande
A panasz szerint az állítólagosan feltört tartalom kiadatlan dalokat, fényképeket, valamint az alkotói folyamat során készített olyan videó- és hangfelvételeket tartalmaztak, amelyeket nem a nyilvánosságnak szántak.
Csak 2023-ban Miss Grande 45 kiadatlan dalát törték fel, lopták el és szivárogtatták ki az alperesek
– áll a panaszban, hozzátéve, Ariana Grande 2011-es zenei debütálása óta már több száz hasonló kiszivárogtatás történt. A popsztár ügyvédjei a panaszban azt is kiemelték, az énekesnő jogi lépéseket tesz az állítólagos hackerek kilétének felderítése érdekében.
A per célja, hogy elrettentsen a jövőbeni hasonló bűntényektől, amelyek nemcsak Arianát, hanem számos művészt is célba vesznek, akiknek hasonló, a magánéletük megsértésével és a kreatív munkáik ellopásával kellett szembenézniük
– árulta el egy Ariana Grande-hoz közeli forrás.
A művészeknek joguk van ahhoz, hogy ellenőrizzék, hogyan és mikor osszák meg a műveiket a világgal. Ezeknek a kreatív műveknek az ellopása és illegális terjesztése aláássa ezt a jogot, amit nem szabad tolerálni
- tette hozzá a bennfentes.
Véget ért Ariana Grande párkapcsolata
Rájárt a rúd mostanában az énekesnőre: a jogi csatározás mellett a közelmúltban a kapcsolata is véget ért, amit a bennfentesek júniusban erősítettek meg. Ariana Grande és Ethan Slater 2023-ban, a Wicked forgatásán ismerkedett meg: a románc csakhamar nagy visszhangot váltott ki, miután az énekesnő akkoriban még Dalton Gomez házastársa volt, Ethan Slater pedig már elvált a feleségétől. Végül a pár a szakítás mellett döntött, ami a források szerint békésen zajlott le, és barátságban intettek búcsút egymásnak.