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arnold schwarzenegger

Hoppá! Arnold Schwarzenegger összeadott egy párt a Halászbástyánál

29 perce
Olvasási idő: 1 perc
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Új szerepben a színészlegenda. Arnold Schwarzenegger összeadott egy párt a Halászbástyánál.
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arnold schwarzeneggerszínészfilm

A színész épp a The Kellys című filmet forgatja Budapesten. A mozi rendezője múlt pénteken házasodott meg a Halászbástyánál, a ceremónia levezetésével pedig Arnold Schwarzeneggert bízták meg.

színész, Arnold Schwarzenegger
Új szerepben Arnold Schwarzenegger
Fotó: RODIN ECKENROTH / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Több színész is jelen volt Arnold Schwarzenegger mellett

A videó tanúsága szerint násznép között több, a filmben szereplő színész kolléga is jelen volt.

 

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