Hoppá! Arnold Schwarzenegger összeadott egy párt a Halászbástyánál

Új szerepben a színészlegenda. Arnold Schwarzenegger összeadott egy párt a Halászbástyánál.
A színész épp a The Kellys című filmet forgatja Budapesten. A mozi rendezője múlt pénteken házasodott meg a Halászbástyánál, a ceremónia levezetésével pedig Arnold Schwarzeneggert bízták meg.
Több színész is jelen volt Arnold Schwarzenegger mellett
A videó tanúsága szerint násznép között több, a filmben szereplő színész kolléga is jelen volt.
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