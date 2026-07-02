Hoppá! Arnold Schwarzenegger összeadott egy párt a Halászbástyánál

A színész épp a The Kellys című filmet forgatja Budapesten. A mozi rendezője múlt pénteken házasodott meg a Halászbástyánál, a ceremónia levezetésével pedig Arnold Schwarzeneggert bízták meg.

Új szerepben Arnold Schwarzenegger

Fotó: RODIN ECKENROTH / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Több színész is jelen volt Arnold Schwarzenegger mellett

A videó tanúsága szerint násznép között több, a filmben szereplő színész kolléga is jelen volt.