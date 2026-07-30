Arnold Schwarzenegger belépett a 80. életévébe: testépítőből lett hollywoodi legenda, aki ma is megállíthatatlan

Július 30-án ünnepli 79. születésnapját Arnold Schwarzenegger, ami azt jelenti, hogy hivatalosan is belépett a 80. életévébe. Bár sokan ebben a korban már a nyugodt nyugdíjas éveiket töltik, a világsztárra ez egyáltalán nem igaz. Schwarzenegger a mai napig aktív életet él: rendszeresen sportol, továbbra is forgat filmeket és sorozatokat, emellett üzletemberként, motivációs előadóként és környezetvédelmi aktivistaként is folyamatosan dolgozik.

Arnold Schwarzenegger közel a 80-hoz is aktív életet él (Fotó: AFP)

Az Arnold Schwarzenegger filmek a mai napig népszerűek

Az osztrák Thal településén született 1947-ben, és már egészen fiatalon eldöntötte, hogy világhírű testépítő lesz. Kitartásának köszönhetően hamar a sportág legnagyobb alakjai közé emelkedett: hétszer nyerte meg a Mr. Olympia címet, és máig a testépítés egyik legismertebb ikonjaként tartják számon. A sportkarrier azonban csak az első lépcsőfok volt. Schwarzenegger színészként is szerencsét próbált, ám kezdetben sokan úgy vélték, túl erős akcentusa és szokatlan megjelenése miatt sosem lehet igazi filmsztár. A nagy áttörést végül az 1982-es Conan, a barbár hozta el számára, amely után Hollywood felfigyelt rá.

Világsztárrá azonban két évvel később vált, amikor eljátszotta a Terminátort James Cameron kultikus filmjében. A „Visszajövök” („I'll be back”) című mondata filmtörténelmet írt, Schwarzeneggerből pedig az akciófilmek egyik legnagyobb sztárja lett. Olyan sikerfilmek követték egymást, mint a Ragadozó, a Menekülő ember, a Total Recall – Az emlékmás vagy a True Lies – Két tűz között.

Az Ikrek című vígjátékot 1988-ban mutatották be, melynek főszereplői Arnold Schwarzenegger és Danny DeVito voltak (Fotó: Northfoto)

Arnold Schwarzenegger Danny DeVitóval különleges párost alkotott

Kevesen gondolták volna róla, de az akcióhős remek humorérzékkel is rendelkezik. A kilencvenes években több vígjátékban is hatalmas sikert aratott, például az Ikrek című filmben, amelyben Danny DeVitóval alakították a filmtörténelem egyik legkülönösebb testvérpárosát. Kettejük között a forgatás során szoros barátság alakult ki, amely több mint három évtizede tart. Később ismét együtt dolgoztak a Junior című vígjátékban, és a mai napig rendszeresen találkoznak.