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arnold schwarzenegger

Arnold Schwarzenegger belépett a 80. életévébe: testépítőből lett hollywoodi legenda, aki ma is megállíthatatlan

1 órája
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Hihetetlen, de lassan 80 éves lesz a Terminátor! Eddig azonban még van egy éve, ugyanis Arnold Schwarzenegger a mai napon ünnepli a 79. születésnapját. A filmlegenda páratlan pályafutást tudhat a háta mögött, de ennek még koránt sincs vége, hiszen a mai napig folyamatosan dolgozik.
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arnold schwarzeneggerszületésnapgaléria

Július 30-án ünnepli 79. születésnapját Arnold Schwarzenegger, ami azt jelenti, hogy hivatalosan is belépett a 80. életévébe. Bár sokan ebben a korban már a nyugodt nyugdíjas éveiket töltik, a világsztárra ez egyáltalán nem igaz. Schwarzenegger a mai napig aktív életet él: rendszeresen sportol, továbbra is forgat filmeket és sorozatokat, emellett üzletemberként, motivációs előadóként és környezetvédelmi aktivistaként is folyamatosan dolgozik.

Arnold Schwarzenegger 79 éves lett.
Arnold Schwarzenegger közel a 80-hoz is aktív életet él (Fotó: AFP)

Az Arnold Schwarzenegger filmek a mai napig népszerűek

Az osztrák Thal településén született 1947-ben, és már egészen fiatalon eldöntötte, hogy világhírű testépítő lesz. Kitartásának köszönhetően hamar a sportág legnagyobb alakjai közé emelkedett: hétszer nyerte meg a Mr. Olympia címet, és máig a testépítés egyik legismertebb ikonjaként tartják számon. A sportkarrier azonban csak az első lépcsőfok volt. Schwarzenegger színészként is szerencsét próbált, ám kezdetben sokan úgy vélték, túl erős akcentusa és szokatlan megjelenése miatt sosem lehet igazi filmsztár. A nagy áttörést végül az 1982-es Conan, a barbár hozta el számára, amely után Hollywood felfigyelt rá.

Világsztárrá azonban két évvel később vált, amikor eljátszotta a Terminátort James Cameron kultikus filmjében. A „Visszajövök” („I'll be back”) című mondata filmtörténelmet írt, Schwarzeneggerből pedig az akciófilmek egyik legnagyobb sztárja lett. Olyan sikerfilmek követték egymást, mint a Ragadozó, a Menekülő ember, a Total Recall – Az emlékmás vagy a True Lies – Két tűz között.

Arnold Schwarzenegger és Danny DeVito nagyon jó barátságot ápolnak
Az Ikrek című vígjátékot 1988-ban mutatották be, melynek főszereplői Arnold Schwarzenegger és Danny DeVito voltak (Fotó: Northfoto)

Arnold Schwarzenegger Danny DeVitóval különleges párost alkotott

Kevesen gondolták volna róla, de az akcióhős remek humorérzékkel is rendelkezik. A kilencvenes években több vígjátékban is hatalmas sikert aratott, például az Ikrek című filmben, amelyben Danny DeVitóval alakították a filmtörténelem egyik legkülönösebb testvérpárosát. Kettejük között a forgatás során szoros barátság alakult ki, amely több mint három évtizede tart. Később ismét együtt dolgoztak a Junior című vígjátékban, és a mai napig rendszeresen találkoznak.

Schwarzenegger karrierje a filmeken túl is különleges fordulatot vett. 2003-ban Kalifornia kormányzójává választották, tisztségét pedig két cikluson át, 2011-ig töltötte be. A politikai pályafutása után visszatért a színészethez, az utóbbi években pedig a FUBAR című akció-vígjátéksorozatban is bizonyította, hogy közel nyolcvanévesen sem veszített a karizmájából.

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Arnold Schwarzenegger és felesége 5 évvel ezelőtt váltak el
Arnold Schwarzenegger és felesége, Maria Shriver 35 évig voltak házasok (Fotó: Getty Images via AFP)

Arnold Schwarzenegger gyerekeit volt feleségével együtt nevelték

Magánélete ugyanakkor korántsem volt mindig felhőtlen. 1986-ban vette feleségül Maria Shrivert, az Egyesült Államok egyik legismertebb politikai családjának tagját. Négy gyermekük született, házasságuk azonban véget ért, miután nyilvánosságra került, hogy Schwarzeneggernek évekkel korábban gyermeke született a család házvezetőnőjétől. A botrány után ugyan elváltak, de az évek során sikerült rendezniük kapcsolatukat, gyermekeik nevelésében pedig továbbra is együttműködnek.

Arnold Schwarzenegger ma is azt az életfilozófiát követi, amely egész pályafutását végigkísérte: a kitartásnak és a kemény munkának nincs korhatára. Napjait továbbra is rendszeres edzéssel kezdi, kerékpárral közlekedik, új filmes projekteken dolgozik, nemrég Magyarországon is forgatott, és milliókat inspirál arra, hogy soha ne adják fel az álmaikat. Közel a nyolcvanhoz is azt bizonyítja, hogy az életkor sokszor valóban csak egy szám.

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Galéria: A születésnapos Arnold Schwarzenegger legjobb képei
Fotó: AFP; Northfoto
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1977-ben részt vett a 30. Cannes-i Filmfesztiválon. Az Acélizom című dokumentumfilm bemutatása volt ekkor, amely a testépítés világán túl is ismertté tette Arnold Schwarzeneggert

 

 

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