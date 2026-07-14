Schwarzenegger feszülős gatyában teker a Budai Várnál: világsztárok lepték el idén nyáron a fővárost

Ha mostanában kilépünk a pesti utcákra, nagyobb eséllyel futunk bele egy világsztárba, mint egy menetrend szerinti BKK-buszba. Fővárosunk végérvényesen Hollywood európai bázisa lett, 2026 nyarán pedig egymás sarkát tapossák az ikonok. Összegyűjtöttük a legforróbb infókat arról, kiket és hol kaphatsz lencsevégre, Arnold Schwarzeneggertől Eddie Redmayne-ig.

Arnold Schwarzenegger budapesti forgatása alatt többször is bicajra pattant a közelmúltban (Fotó: Northfoto)

Arnold Schwarzenegger nem akármilyen szuperprodukciót forgat

Óriási a pörgés az Amazon szuperprodukciója, a The Kelly’s körül. A forgatás májusban startolt el, és vele érkezett az örökifjú Arnold Schwarzenegger is. A 78 éves legenda nem bír magával, teljesen lazán biciklizik a budai Váralagútnál, a feszülős biciklisgatyás Terminátor látványától pedig már több gyanútlan járókelőnek leesett az álla. Ráadásul a sármos Liam Hemsworth is itt van, akivel ugyanabba a belvárosi edzőterembe járnak vasat emelni. A stábhoz titokban csatlakozott az Oscar-díjas Geena Davis is, így igazi nosztalgiahullám söpör végig a stúdiókon.

Világsztárok a józsefvárosi vendéglőben: Márai hozta össze őket

Kulturális szenzáció, hogy Szabó István újra rendez, méghozzá Márai Sándor klasszikusát, A gyertyák csonkig égnek című regényt adaptálja. A főszerepekre nem kisebb neveket csábított hazánkba, mint a Gyűrűk Ura Aragornját, azaz Viggo Mortensent és a zseniális Ralph Fiennest. A két színészóriás között működik a kémia, és imádják a magyar konyhát, már többször kiszúrták őket a nyolcadik kerületi Rosenstein Vendéglőben, ahol odáig voltak a hazai ízekért, és boldogan fotózkodtak a tulajdonosokkal.

Teljesen átváltozott a Rákóczi tér Eddie Redmayne miatt

A Sakál napja (The Day of the Jackal) második évadát is nálunk forgatják, ami azt jelenti, hogy az Oscar-díjas Eddie Redmayne visszatért! A brit színész végtelenül közvetlen. A stáb legutóbb a Rákóczi téren fészkelt be, ahol a népszerű Csiga Cafét szabták a saját ízlésükre. Redmayne-t látták már bérházak udvarán, a Hold utcában, de még a Szent István Bazilika előtt is, ahol a legnagyobb nyugalommal, két csapó között kávézott a nyílt utcán.