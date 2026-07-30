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műsorvezető

Távozik az ATV egyik népszerű műsorvezetője, ismerős arc érkezik a csatornához

44 perce
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Varga Edit szeptembertől az ATV Híradó kiemelt esti műsorvezetője lesz, miközben Vogyerák Anikó hat év után távozik a csatorna hírszerkesztőségéből.
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Szeptembertől Varga Edit vezeti az ATV Híradó kiemelt esti adását – erősítette meg a csatorna sajtóosztálya a Magyar Nemzet értesülését. A több évtizedes televíziós tapasztalattal rendelkező műsorvezető az MTVA és az InfoRádió után csatlakozik az ATV csapatához.

Új arccal indul az ősz az ATV Híradónál.
Fotó: ATV/Facebook

Több évtizedes televíziós múlttal érkezik

A Magyar Nemzet beszámolója szerint Varga Edit szeptembertől az ATV Híradó meghatározó esti műsorvezetője lesz. 

Varga Edit lesz az ATV Híradó új esti műsorvezetője
Fotó: Egressy Orsolya

Mint írták, 

a televíziós korábban az MTVA Híradójának arca volt, emellett a Virtuózok és a Játék határok nélkül című műsorokat is vezette.

Az elmúlt hét évben az InfoRádió munkatársaként dolgozott, emellett saját könyvkiadója, a Felhő Café Könyvek révén a hazai kulturális életben is aktív szerepet vállal.

Vogyerák Anikó távozik az ATV-től

A személyi változások részeként az ATV azt is közölte, hogy Vogyerák Anikó hat év után más szerkesztőségben folytatja pályafutását.

A csatorna megköszönte a műsorvezető elmúlt években végzett munkáját, és további szakmai sikereket kívánt neki. A Magyar Nemzet információi szerint Vogyerák Anikó az MTVA-nál folytatja karrierjét.

 

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