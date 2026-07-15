Megszólalt Luigi legjobb barátja az eutanázia előtti utolsó percekről: „Ott voltam mellette”

Senki nem hitte el, amikor először olvasta, hogy De Re Attila Luigi, Az ének iskolája című műsor szereplője elhunyt. Két éve diagnosztizálták nála a krónikus fáradtság nevű betegséget, ami elsőre nem hangzik komolynak, ám Luigi nem véletlen döntött az eutanázia mellett. A modern orvostudomány keveset tud még erről a betegségről, így a halála előtti utolsó üzenetében az énekes erre is felhívta a figyelmet, hogy mielőbb megoldást kellene a tudósoknak találnia erre, hogy ne legyen több áldozata a betegségnek.

Az ének iskolája Luigi számára, barátja miatt is felejthetetlen volt (Fotó: TV2)

Az ének iskolája után is barátok maradtak

Varga Vivi is szerepelt a műsorban és ott ismerkedett meg későbbi legjobb barátjával, Luigival. Kapcsolatuk rendkívül szoros volt, annyira, hogy Vivi volt ott a fiatal fiú mellett, amikor elhunyt.

Én ott voltam mellette az utolsó pillanatban is, a beavatkozáson. Egy közös barátunkkal kimentünk hozzá júniusban, hogy meglátogassuk. Nyilván ezt nem mondtuk ki, de akkor már búcsúzni mentünk tőle

— mesélte a Tények Plusznak a barát.

Mindketten korábban énekesek szerettek volna lenni, ám sajnos ez már csak egyikőjüknek valósulhat meg. Luigi még az utolsó pillanataiban is nyugodtnak és boldognak nevezte magát, amikor végső üzenetét küldte a rajongóknak.

Luigi barátja meghatódott, hogy a fiú vele akar utoljára beszélni (Fotó: TV2)

Az utolsó pillanatokban is mellette volt barátja

Vivi, bár nem tartózkodott fizikailag külföldön, videóhíváson keresztül végig a fiatal férfi mellett volt és Luigi vele beszélt életében utoljára. A fiatal lánynak nem volt egyszerű feldolgozni a történteket.

Amikor először megkérdezte, akkor visszakérdeztem, hogy ő szeretné-e, ha ott lennék és erre mondta, hogy igen. Így nem volt kérdés, hogy ott leszek. Utólag érzem, hogy ott voltam vele, ez egy örökre szóló kapocs nekem, ami életem végéig bennem lesz

— jegyezte meg Varga Vivi.

Sokan emlékeznek meg Szandi mentoráltjáról, ám senkinek nincsen Viviéhez hasonló emléke Luigiről. A fiatal lány volt az utolsó ember, akivel kommunikált még Luigi és még a halála előtti utolsó videójában sem félt attól, ami következett.