Luigi tragédiája lesújtotta az embereket – Az ének iskolája sok tehetséget indított el az útján

Senki nem számított arra a hírre, ami tegnap látott napvilágot. Az ének iskolájának tehetséges fiatalja, De Re Attila Luigi hosszú küzdelem után feladta a harcot betegsége ellen és az eutanáziát választotta inkább. Szandi mentoráltja egy utolsó üzenetet is hagyott, amiben elárulta célját is. „Legyen a halálom a hangja azoknak, akiket nem hallanak meg” – írta legutolsó üzenetében Luigi, akitől sorra búcsúznak Az ének iskolája korábbi tagjai.

Luigi betegsége, az ME/CFS megkeserítette a fiatal hétköznapjait. Az ének iskolája Luigi számára nagyon meghatározó volt (Fotó: TV2)

De Re Attila Luigi Az ének iskolája után is szoros barátságot ápolt Szandival

Az énekesnő végigkísérte a fiatal tehetség nehéz küzdelmét a betegségével, ám az évek alatt egyre csak romlott az állapota. Luigi egy ritka betegséggel küzdött, amely az ME/CFS nevet viseli. Ez magyarul a krónikus fáradtság szindróma, ami annyit jelent, hogy hiába piheni ki magát a beteg, akkor is kimerültnek érzi magát, és fizikai vagy szellemi terhelést követően csak rosszabb lesz az állapota.

Luigi a végén már olyan szinten szenvedett, hogy a saját szobáját nem tudta elhagyni és az ágyából is nehezen kelt ki, mivel egyből rátörtek a rohamok. Utolsó hetében felhívta Szandit és elárulta, hogy mire készül. Az énekesnő nehéz szívvel mondta ki, hogy megérti őt.

Az ének iskolája tanulója mellett pedig sokan vannak még, akikről keveset tudnak az emberek.

Oliver Wolf már külföldön is fellépett és énektudása csak tovább fejlődött (Fotó: Vendel Lajos)

Farkas Zsolt Oliver Wolf néven énekel

Az ének iskolájának győztese, a szerény, szemüveges kisfiú mára már egy érett, szakállas sztár lett. Oliver Wolf néven legutóbb Gáspár Lacival is együtt dolgozott, sőt, még közös fellépésük is volt. Ám az utat már korán elkezdte kitaposni, mivel a tehetségkutató után egyből Angliába ment és a leeds-i zeneakadémiára járt, ott tanulta ki az éneklés alapjait.

Azóta pedig futószalagon gyártja a slágereket, amikben leginkább angolul énekel, így külföldön többen is hallgatják őt. Egyértelműen kijelenthető, hogy Oliver Wolf, vagy ahogy korábban ismerték, Farkas Zsolti egy igazi sztár lett és befutotta azt a pályát, amit Szulák Andrea mentoráltjaként jósoltak neki.

Bari Laci jó kapcsolatot ápol Farkas Zsoltival (Fotó: Youtube)

Bari Lacika szép karriert fut be Az ének iskolája után

Még duci pofival és menő hajával ismerték meg az emberek a fiatal énekest, aki azóta már egy újabb tehetségkutatóban is szerencsét próbált. A Sztárban Sztár leszek! volt az, amelyben visszatért. Végül a döntő kapujában búcsúzott Bari László.