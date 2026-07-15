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TV2

Luigi tragédiája lesújtotta az embereket – Az ének iskolája sok tehetséget indított el az útján

1 órája
Olvasási idő: 8 perc
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A TV2 korábbi tehetségkutatója rengeteg fiatalnak adott lehetőséget, hogy megmutassa tehetségét. A nemrég elhunyt De Re Attila Luigi is először Az ének iskolája műsorában mutatta meg magát.
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TV2Farkas ZsoltiBánsági PetronellaAz ének iskolájaBari LaciArany Timi

Senki nem számított arra a hírre, ami tegnap látott napvilágot. Az ének iskolájának tehetséges fiatalja, De Re Attila Luigi hosszú küzdelem után feladta a harcot betegsége ellen és az eutanáziát választotta inkább. Szandi mentoráltja egy utolsó üzenetet is hagyott, amiben elárulta célját is. Legyen a halálom a hangja azoknak, akiket nem hallanak meg – írta legutolsó üzenetében Luigi, akitől sorra búcsúznak Az ének iskolája korábbi tagjai.

De Re Attila Luigi, Az ének iskolája tehetsége az eutanáziát választotta, betegsége helyett.
Luigi betegsége, az ME/CFS megkeserítette a fiatal hétköznapjait. Az ének iskolája Luigi számára nagyon meghatározó volt (Fotó: TV2)

De Re Attila Luigi Az ének iskolája után is szoros barátságot ápolt Szandival

Az énekesnő végigkísérte a fiatal tehetség nehéz küzdelmét a betegségével, ám az évek alatt egyre csak romlott az állapota. Luigi egy ritka betegséggel küzdött, amely az ME/CFS nevet viseli. Ez magyarul a krónikus fáradtság szindróma, ami annyit jelent, hogy hiába piheni ki magát a beteg, akkor is kimerültnek érzi magát, és fizikai vagy szellemi terhelést követően csak rosszabb lesz az állapota.

Luigi a végén már olyan szinten szenvedett, hogy a saját szobáját nem tudta elhagyni és az ágyából is nehezen kelt ki, mivel egyből rátörtek a rohamok. Utolsó hetében felhívta Szandit és elárulta, hogy mire készül. Az énekesnő nehéz szívvel mondta ki, hogy megérti őt.

Az ének iskolája tanulója mellett pedig sokan vannak még, akikről keveset tudnak az emberek.

Farkas Zsolt az Oliver Wolf művésznevet használja.
Oliver Wolf már külföldön is fellépett és énektudása csak tovább fejlődött (Fotó: Vendel Lajos)

Farkas Zsolt Oliver Wolf néven énekel

Az ének iskolájának győztese, a szerény, szemüveges kisfiú mára már egy érett, szakállas sztár lett. Oliver Wolf néven legutóbb Gáspár Lacival is együtt dolgozott, sőt, még közös fellépésük is volt. Ám az utat már korán elkezdte kitaposni, mivel a tehetségkutató után egyből Angliába ment és a leeds-i zeneakadémiára járt, ott tanulta ki az éneklés alapjait.

Azóta pedig futószalagon gyártja a slágereket, amikben leginkább angolul énekel, így külföldön többen is hallgatják őt. Egyértelműen kijelenthető, hogy Oliver Wolf, vagy ahogy korábban ismerték, Farkas Zsolti egy igazi sztár lett és befutotta azt a pályát, amit Szulák Andrea mentoráltjaként jósoltak neki.

Bari Lacit is sokan szerették, amikor Az ének iskolájában szerepelt.
Bari Laci jó kapcsolatot ápol Farkas Zsoltival (Fotó: Youtube)

Bari Lacika szép karriert fut be Az ének iskolája után

Még duci pofival és menő hajával ismerték meg az emberek a fiatal énekest, aki azóta már egy újabb tehetségkutatóban is szerencsét próbált. A Sztárban Sztár leszek! volt az, amelyben visszatért. Végül a döntő kapujában búcsúzott Bari László.

Ennek ellenére nem lógatta sokáig az orrát, mivel azóta ő is belevágott a zenei karrierbe és folyamatosan adja ki új dalait. Még Farkas Zsoltival is van egy közös dala, ami azt mutatja, hogy a műsor után kialakult egy jó, baráti viszony köztük. Kettejük zenei karrierje felfelé ível és egyre többen ismerik meg őket a rajongók közül.

Bánsági Petronella a Megasztárbban is szerepelt.
Bánsági Petronella korábban arról mesélt, hogy inkább a színészi pályára fog figyelni (Fotó: Instagram)

Bánsági Petronella zenei karrierje befuccsolt?

A fiatal tehetség nemcsak Az ének iskolájában szerepelt, hanem tavalyelőtt a Megasztár műsorában is megmutatta magát. Hiába a hatodik helyezés a TV2 sikerműsorában, Petronella a Borsnak pár hónapja elég pesszimistán nyilatkozott karrierjéről.

A zenei karrierem most így befuccsolt, mert ez egy szép álom, de nagyon sok minden kell hozzá, hogy összejöjjön. Nagyon örülök neki, hogy beindult a színház, mert felvettek az Erkel Színházba és azóta a csapathoz tartozom, táncolok és énekelek minden darabban, de már vannak kisebb szerepeim is

– jegyezte meg Bánsági Petronella.

A színész- és énekesnő így könnyen futhatott volna be sikeres karriert, ám jelenlegi helyzetében inkább a színházra koncentrál.

Arany Timi is több műsorban szerepelt.
Arany Timi többször is megpróbálkozott a tehetségkutatókkal (Fotó: Sulyok László)

Arany Timi sem adta fel álmait

Az énekesnő A Dal 2026-os évadjában is fellépett és elkápráztatta a zsűritagokat. Korábban Király Viktor tanítványa volt a fiatal tehetség, aki már elég nagy név lett a magyar zeneiparban és a tehetségkutatók világában.

Arany Timi már 12 éve lépett először színpadra Az ének iskolájában, azóta pedig 27 évesen, több tucatszor állt ki a nagyközönség elé. Korán kezdte a karriert, ami miatt ennyi idősen már három különböző tehetségkutatóban mutatta meg magát és sok saját dallal is érkezett.

 

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