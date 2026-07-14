"Szőrnyű volt kimondani, hogy megértelek" – kegyes halállal búcsúzott az élettől Szandi mentoráltja

Mindössze 24 év, ennyi adatott meg De Re Attila Luigi számára, aki július 11-én hunyta le örökre a szemét. Súlyos betegsége miatt az eutanázia mellett döntött. Úgy érezte: a kegyes halál számára az egyetlen megoldás. A fiatalt Az ének iskolája révén zárta szívébe a magyar közönség. Mentora Szandi volt, aki a műsor után is tartotta vele a kapcsolatot, sőt, szoros barátság alakult ki köztük.
Gyógyíthatatlan beteg volt Az ének iskolája ifjú tehetsége
Az olasz állampolgárságú Luigi egy rendkívül súlyos és gyógyíthatatlan betegségben szenvedett, melynek tünetei pokollá tették a mindennapjait: az ME/CFS-ben, azaz krónikus fáradtság szindróma miatt pihenésre sem javuló kimerültség és a fizikai vagy szellemi terhelést követő állapotrosszabbodás kínozta. A betegség tünetei közé tartozik a nem pihentető alvás, a koncentrációs nehézségek, valamint az izom- és ízületi fájdalmak.
Szandi a Story magazinnak árulta el: barátja már olyan rossz állapotban volt, hogy a szobáját sem tudta elhagyni, és az ágyból sem tudott felkelni, mert azonnal rájöttek a rohamok.
"Fájdalmas görcsök, rángások kísérték a mindennapjait, előfordult, hogy egy időre a lebénult a bal oldala, majd visszatért belé az élet. Ezek a legváratlanabb pillanatokban is bekövetkezhettek… Sok-sok testi és lelki fájdalmat kellett elviselnie" – mesélte, hozzátéve:
Egy héttel az eutanázia előtt felhívott, és elmondta, mire készül. Szörnyű volt kimondani, hogy megértelek. De megértettem: volt választása, s választott. Beszélgettünk, elmondta, hogy életre szóló élmény volt a közös munka Az ének iskolájában, aztán a barátságunk. Megköszönte a szeretet és a támogatást, amit nyújtottunk egymásnak.
Szandi elárulta, miként teltek a fiatal tehetség utolsó napjai:
"Azt mesélte, hogy mindenkitől elbúcsúzik, s szeretne egyedül lenni egy szobában, ahol magához veszi azt a szert folyadékban, amitől elalszik."
Ez végül július 11-én következett be. Utolsó üzenetét barátai közvetítették az Instagramon:
"Az ME/CFS öl. Engem is ezért vitt el.
Az asszisztált halált választottam, mert a tüneteim elviselhetetlenné váltak, és a kezelések nem segítettek. Az életminőségem már nagyon messze állt attól, ami korábban a normális életem volt. Olyan mértékben romlott, hogy már nem tudtam tovább elviselni. Az életem már nem hasonlított arra, amilyen régen volt.
Ennek az üzenetnek terjednie kell, és sokkal több figyelemre, valamint kutatásra van szükség ahhoz, hogy ez a betegség ne követeljen több életet, és ne tegye elviselhetetlenné mások életét. Terjesszük a hírt, és tudassuk az emberekkel, miért hoztam meg ezt a döntést.
Emlékeztessük az embereket arra, hogy az ME/CFS öl!
Bárcsak lenne gyógymód erre a betegségre a jövőben.
Bárcsak az ezzel az állapottal élők a közeljövőben meggyógyulhatnának.
Nyugodjanak békében mindazok, akiknek az ME/CFS miatt kellett meghalniuk.
Legyen a halálom a hangja azoknak, akiket nem hallanak meg.
Luigi, 24 éves"
Van segítség!
Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!
Amennyiben Ön akár szóbeli, lelki, fizikai bántalmazás, vagy szexuális erőszak áldozata, joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is.