"Szőrnyű volt kimondani, hogy megértelek" – kegyes halállal búcsúzott az élettől Szandi mentoráltja

Mindössze 24 év, ennyi adatott meg De Re Attila Luigi számára, aki július 11-én hunyta le örökre a szemét. Súlyos betegsége miatt az eutanázia mellett döntött. Úgy érezte: a kegyes halál számára az egyetlen megoldás. A fiatalt Az ének iskolája révén zárta szívébe a magyar közönség. Mentora Szandi volt, aki a műsor után is tartotta vele a kapcsolatot, sőt, szoros barátság alakult ki köztük.

De Re Attila Luigi, Az ének iskolája tehetsége 24 évesen hunyt el: az eutanázia mellett döntött

Fotó: TV2

Gyógyíthatatlan beteg volt Az ének iskolája ifjú tehetsége

Az olasz állampolgárságú Luigi egy rendkívül súlyos és gyógyíthatatlan betegségben szenvedett, melynek tünetei pokollá tették a mindennapjait: az ME/CFS-ben, azaz krónikus fáradtság szindróma miatt pihenésre sem javuló kimerültség és a fizikai vagy szellemi terhelést követő állapotrosszabbodás kínozta. A betegség tünetei közé tartozik a nem pihentető alvás, a koncentrációs nehézségek, valamint az izom- és ízületi fájdalmak.

Szandi a Story magazinnak árulta el: barátja már olyan rossz állapotban volt, hogy a szobáját sem tudta elhagyni, és az ágyból sem tudott felkelni, mert azonnal rájöttek a rohamok.

"Fájdalmas görcsök, rángások kísérték a mindennapjait, előfordult, hogy egy időre a lebénult a bal oldala, majd visszatért belé az élet. Ezek a legváratlanabb pillanatokban is bekövetkezhettek… Sok-sok testi és lelki fájdalmat kellett elviselnie" – mesélte, hozzátéve:

Egy héttel az eutanázia előtt felhívott, és elmondta, mire készül. Szörnyű volt kimondani, hogy megértelek. De megértettem: volt választása, s választott. Beszélgettünk, elmondta, hogy életre szóló élmény volt a közös munka Az ének iskolájában, aztán a barátságunk. Megköszönte a szeretet és a támogatást, amit nyújtottunk egymásnak.

Szandi elárulta, miként teltek a fiatal tehetség utolsó napjai:

"Azt mesélte, hogy mindenkitől elbúcsúzik, s szeretne egyedül lenni egy szobában, ahol magához veszi azt a szert folyadékban, amitől elalszik."

Ez végül július 11-én következett be. Utolsó üzenetét barátai közvetítették az Instagramon:

"Az ME/CFS öl. Engem is ezért vitt el.

Az asszisztált halált választottam, mert a tüneteim elviselhetetlenné váltak, és a kezelések nem segítettek. Az életminőségem már nagyon messze állt attól, ami korábban a normális életem volt. Olyan mértékben romlott, hogy már nem tudtam tovább elviselni. Az életem már nem hasonlított arra, amilyen régen volt.