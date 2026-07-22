„Azt mondják, úgy nézek ki, mint egy férfi” – 10 éve tartó nyomásról vallott az Ázsia Expressz sztárja

A közösségi média korában szinte bárki célkeresztbe kerülhet, de vannak olyan ismert emberek, akik hosszú éveken át kénytelenek együtt élni a negatív megítéléssel. Az Ázsia Expressz sztárja, Dávid Petra az Origónak adott exkluzív interjúban most olyan őszinteséggel mesélt a külsejét ért bántásokról, amire kevesen számíthattak. Elmondása szerint immár több, mint egy évtizede tart az a küzdelem, amely nemcsak a teste, hanem a lelke felett is nyomot hagyott.

Az Ázsia Expressz sztárja immáron 10 éve kezdett életmódváltásba (Fotó: Mediaworks)

Az Ázsia Expressz sztárja őszintén vallott nehézségeiről

Dávid Petra szerint az egész egy rossz párkapcsolattal kezdődött, ahol folyamatosan azt éreztették vele, hogy változtatnia kellene a külsején.

Nagyon szörnyű bevallani, hogy szerintem már több, mint 10 éve történt az életmódváltásom. Akkor egy rossz párkapcsolat miatt, ahol sokat piszkáltak engem, hogy le kellene fogynom

– idézte fel. A fitneszmodell úgy érzi, története sajnos egyáltalán nem egyedi. Rengeteg nő él úgy, hogy nap mint nap megjegyzéseket kap a külsejére, és ezek sokszor mélyebb sebeket okoznak, mint azt kívülről bárki gondolná. „Ez szerintem egy fontos téma, mert még a mai napig sok nő van bántalmazva a külseje miatt.” Az irónia pedig szerinte az, hogy teljesen mindegy, milyen formában van, mindig kemény kritikákkal illetik.

Dávid Petra fogyása nagyon felkapott téma volt a hazai médiában, amiről ő nyíltan beszélt (Fotó: MW Bulvár)

Ha egy versenyre felkészülök, azt mondják, hogy úgy nézek ki, mint egy férfi. De ha meghízom, akkor úgy nézek ki, mint egy terhes nő. Szóval, mi nők mindig kapunk megjegyzést a kinézetünkre.

A reality-sztár azt is elárulta, hogyan védekezik a piszkálódások ellen. „Ha változtatsz, tudatosabban élsz, jobban odafigyelsz magadra kívül-belül, akkor kevésbé érintenek meg ezek a bántások.” Bár Dávid Petra saját maga is fontosnak tartja, hogy elfogadja mindenki magát, úgy érzi, ezt a kérdést is árnyaltabban kell kezelni.

Én is nyilván hiszek abban, hogy fogadjuk el önmagunkat, de nem annyira, mint amekkora felhajtást kap ez. Fogadjuk el önmagunkat, de azért ne legyünk túlsúlyosak, mert az egészségmegőrzés szempontjából is fontos a fogyás.

Petra azonban nemcsak a külseje miatt kap rengeteg kérdést, hanem a magánéletéről is, amiről röviden csak így nyilatkozott az Origónak: „A párkapcsolati témáról én már jó ideje nem nyilatkozom semmit, és igazából ennek megvan a maga oka. De hogy mi az, megtartom továbbra is magamnak.”