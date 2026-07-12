Baleset érte Balázs Klárit, azonnal orvost riasztottak

Balázs Klári egy háztartási baleset következtében azonnali orvosi ellátásra szorult, a menedzsment és Korda György közös döntése alapján ezért az EFOTT-ra tervezett koncertjét le kellett mondania.

Balázs klári balesete szerencsére nem komoly / Fotó: MW Bulvár

Az EFOTT közleménye Balázs Klári balesetéről

“Sajnálattal közöljük, hogy a 2026.07.11-i, sukorói EFOTT-on megrendezésre kerülő koncertünk egészségügyi okok miatt elmarad. Balázs Klári egy háztartási baleset következtében azonnali orvosi ellátásra szorult, a menedzsment és Korda György közös döntése alapján így a mai, az EFOTT-ra tervezett koncert lemondásra került. Klárika jól van, de orvosi tanácsra néhány napot az egészségügyi intézményben tölt, hogy mielőbbi gyógyulása gyors és zökkenőmentes legyen.

A szerdai, EFOTT 50 Show-ban való részvételért hálával tartozunk az egyetemista és az "örök egyetemista" közönségnek is, a szervezőknek és a saját csapatunknak is, boldogok vagyunk, hogy találkozhattunk Veletek!

Önöknek/Nektek felhőtlen kikapcsolódást, sok fesztivál élményt kívánunk és ígéretet teszünk rá, hogy jövőre is fog "lobogni a szélben a szélzsák", 2027-ben találkozunk az EFOTT-on!”

- írták a közleményben, melyben az előadók megköszönték a támogatást.

Korda György személyesen is üzent

A bejegyzés alá később így kommentelt:

Tisztelt és szeretett EFOTT közönségünk! Nagyon bánt bennünket, hogy nem találkozunk Veletek ma este! Klárika egészsége az első számomra, szerencsére a baleset nem komoly, az ijedtség nagyobb volt részünkről. Bízom benne, hogy mielőbb találkozunk Veletek! Tisztelettel: Korda György