„Szétszedtek és kicikiztek” – Balázsék élő adásban figuráztak ki egy pénzügyi szakértőt

A Balázsék műsorvezetői számára cseppet sem ismeretlen az a helyzet, amikor egy-egy rosszul megválasztott poén miatt teljes népharag zúdul rájuk. Most sincs ez másként, ugyanis Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Ráskó Eszter tegnap az RTL Reggeli egyik már megszokott vendégét, Várkonyi Ádám pénzügyi szakértőt figurázta ki az adásban, miközben valójában csak hang nélkül tudták nézni a magazinműsort. Most megszólalt szakember is a történtekről, miközben a hallgatók teljesen kiborultak Balázsék viselkedésétől.

A Balázsék keddi adásában a csapat durván lealázta Várkonyi Ádámot, aki az RTL-en adott épp interjút (Fotó: Rádió 1)

Miközben Várkonyi Ádám fontos hitelekkel kapcsolatos ügyekben igyekezett segítséget nyújtani az érdeklődőnek, ezzel párhuzamosan a Rádió 1 műsorvezetői szintén élő adásban figurázták k.

„Egy kopasz ismeretlen ember beszél” – konstatálta Balázs a lenémított műsort nézve.

„De ő műsorvezető, nem? Monológban kommunikál, az kinek engedik meg a műsorvezetőn kívül?” – vetette fel Eszter.

„Dehogy műsorvezető, hogy lenne?” – kontrázott Feri kissé degradálóan.

Egyébként igen, ő egyenesen a kamerába néz. Lehet, hogy ő olyan vendég a reggeliben, hogy nem hajlandó a műsorvezetőkre nézni

– viccelődött a műsor névadója a helyzeten.

„Szerintem ő elfoglalta a Reggeli stúdióját, és megölte a műsorvezetőket” – kontrázott rá még egyszer Rákóczi.

Sebestyén Balázs műsora miatt már nem először akadtak ki a hallgatók (Fotó: Facebook)

Várkonyi Ádám reagált Balázsék beszólásaira

Természetesen a csatorna által meghívott vendéghez is eljutott a rádióadás híre, így saját közösségi oldalán reagált a történtekre.

„Szétszedtek és kicikiztek a Rádió 1 Balázsék műsorban. Szerintük »elfoglalta az RTL Reggelit a kopasz csávó«. Én jót mulattam” – írta a történteket leíró videójához.

Ők hang nélkül nézik, engem pedig megkértek, hogy a kamerába beszéljek, mert beraknak a híradóba is. Hát ez lett belőle

– magyarázta a felvételen nevetve, ugyanis úgy tűnik ő korántsem vette annyira zokon az esetet, mint a kommentelők, akiknél látszólag már betelt a pohár Balázsék viselkedésével kapcsolatban.

„Ezeket a bunkó, proli, sz*r, röhögő ripacs pojácákat mikor vetkőzi le a magyar társadalom?” – kelt ki magából egy Facebook felhasználó.