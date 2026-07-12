Nagy a szerelem a Bangó családban! „Imádunk minden egyes pillanatot”

A Bors elsőként értesült anno a hírről, hogy megszületett Bangó Margit ükunokája, akinek érkezését kis Tina esküvőjén jelentett be az újdonsült házaspár, mintegy meglepetésként a násznépnek. Még Bangó Margit is megszólalt, amikor megszületett a kis Norbika. „Ezekre nincsenek szavak, nekem ez a gyógyulást jelenti. Ahogy megszületett a kis Norbikám, engem kicseréltek” - jelentette ki a mulatós zene koronázatlan királynője. Jellinek Tina most az Origónak mesélt az elmúlt hónapokról.

Bangó Margit családja nagy esküvőt szervezett, ahol a legkisebb családtag érkezését is bejelentették (Fotó: MW Bulvár)

Bangó Margit ükunokája egy igazi csoda

Hála Istennek, nagyon jól vagyunk és minden szuperül alakul. 21-én már három hónapos lesz a pici szerelmünk, nagyon mosolygós, és minden egyes vele töltött pillanatot nagyon imádunk

– mesélte lapunknak Tina.

A nagyszülők legnagyobb örömére pedig sok időt tudnak együtt tölteni az unokával. „Szerencsére sokat van nálunk a kicsi, de mi ezt ki is követeljük, hogy meglegyen az az idő, amikor nálunk is van” - árulta el az újdonsült nagymama, aki megújult kertjükbe is majd szívesen viszi ki az unokát.

Emilio és Tina felvették a nagypapa és nagymama szerepeket (Fotó: Emilio / Instagram)

Tina nagyon élvezi a nagymama életet

Már egyre jobban érdeklődik a világ iránt. Meglát minket, akkor már megismer, jár a keze-lába, gügyög nekünk, szóval óriási a szerelem

– osztotta meg a részleteket Jellinek Tina.

A Bangó családban soha nincs nyugalom, mivel valakivel mindig történik valami különleges. Tina édesanyja, Bangó Marika nemrég esett át gerincműtétjén, amire már régóta várt. Az énekesnő a műtét után lapunknak mesélt a beavatkozásról, ám most lánya elárulta, hogy sokat nem pihent édesanyja, mivel a kórház után szinte egyből fellépése volt Bangó Marikának.

Szerencsére hamar kiengedték. Pihennie kellene, de ő sem az a típus, aki tudja kímélni magát, szóval amikor kiengedték, utána egy-két nappal már fel is lépett. Viszont Hála Istennek vele is minden rendben most

– jegyezte meg Tina.

A család tehát pozitív hónapokat tudhat maga mögött, mivel az unoka érkezése és Bangó Marika műtétje is problémamentesen alakult.