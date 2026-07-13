Új információk derültek ki Bangó Marikáról szívinfarktusa után: ilyen most az állapota

Az énekesnő nemrég esett át gerincműtétjén, amire már régóta várt. Bangó Marika akkor az Origónak mesélt először a beavatkozás után és elárulta, hogy minden zökkenőmentesen alakult. Múlt héten lánya, Tina is azt mondta, hogy édesanyja jól van, csupán kicsit túlerőlteti magát, amit már a család is megszokott. Arra viszont senki nem számított, amit Bangó Margit lánya a közösségi oldalán megosztott vasárnap reggel.

Bangó Margit lánya, Bangó Marika két év alatt, már másodjára kapott szívinfarktust (Fotó: Bangó Marika)

Bangó Margit lánya nehéz heteken van túl

2026. július 10-én, éjjel szívinfarktust kaptam. Másodszor.... Most lábadozom a kórházban. A Korányi sürgősségi osztályán hoztak vissza az életbe. A 8.kerületben. Köszönet mindenkinek a gyors segítségért!

– írta ki oldalára Marika.

Sokan megdöbbentek, mivel a semmiből jött az énekesnő szívinfarktusa. Napokkal a szörnyű eset előtt családja úgy nyilatkozott, hogy szerencsére stabil az állapota. „Szerencsére hamar kiengedték. Pihennie kellene, de ő sem az a típus, aki tudja kímélni magát, szóval amikor kiengedték, utána egy-két nappal már fel is lépett. Viszont Hála Istennek vele is minden rendben most” – jegyezte meg az Origónak korábban Jellinek Tina, aki még a sokkoló hír előtt mesélte ezt lapunknak.

Bangó Marika a jelek szerint hamarabb kijöhet a kórházból, mint korábban bárki gondolta volna (Fotó: Bors)

Bangó Marika férje lapunknak elárulta, hogy van most az énekesnő

Szerencsére stabil állapotban van és ha minden jól megy, akkor már holnap kiengedhetik

– árulta el Horváth Elemér.

Úgy tűnik, hogy Marika ezt a csatát is megnyerte, ám egészségügyi állapota miatt könnyen meglehet, hogy a fellépések egy ideig elmaradnak majd. Korábban még gerincproblémája miatt a Borsnak úgy mesélt az énekesnő, hogy szeretne kicsit visszavenni a tempóból, hogy jobban vigyázzon magára. Ez azonban végül nem valósult meg, mivel gerincműtétje után már pár nappal színpadra állt, ezzel pedig szembe ment az orvos javaslatával.

Bangó Marika a jelek szerint jobban van, akár már holnap hazatérhet családjához.