Súlyosbodott Bangó Marika állapota – „Jelenleg bottal járok”

Az énekesnő családja nagyon megijedt, amikor július 10-én hajnalban kórházba szállították Bangó Marikát, mivel szívinfarktust kapott. Lapunknak az eset után arról számolt be, hogy visszahozták őt az életbe, mivel egy időre leállt a vérkeringése. Most azonban nem szívrohamáról mesélt Bangó Marika, hanem arról a gerincműtétről, amire nagyon régóta várt. Elmondta, ha visszamehetne az időben, akkor nem feküdne kés alá.

Bangó Marika szívrohama előtt műttette meg gerincét, amit már nem tenne meg még egyszer (Fotó: Bangó Marika)

Bangó Marika állapota nem javult

A beavatkozás után még a kórházban értük el az énekesnőt, aki akkor úgy nyilatkozott, hogy a lába miatt még bent tartják egy napot, mivel még nem nyerte vissza teljesen az egészséges állapotot. Az interjú után egy nappal haza is engedték Marikát, aki két nappal később már fel is lépett. Azonban lába a mai napig nem 100%-os.

A gerincműtét után még mindig nincs jó állapotban a jobb lábam. Nagyon sajnálom, hogy megműttettem magam. Megbántam ezt a döntésemet

– mondta az Origónak Bangó Marika.

Az énekesnő azt is kifejtette, hogy miért gondolja ezt így. „Pár napja voltam MRI-vizsgálaton és az utána lévő konzultáción pedig azt mondta az orvos, hogy tele van a gerincem mindenhol szűkülettel és sérvekkel. Én azt hittem, hogy csak az az egy van, ami miatt megműtöttek. Ha ezt előre tudom, akkor komolyan elgondolkozom, hogy vállaljam-e a műtétet, de nekem nem fordult meg ez a fejemben” – jegyezte meg Bangó Marika.

Bangó Marikának a jobb lába nincs jó állapotban a gerincműtéte után (Fotó: Bors)

Bangó Marikának nem először műtötték a gerincét

Azt gondoltam, hogy ha 2019-ben lábra álltam belőle, akkor majd most is sikerülni fog. Ám most a jobb lábam olyan, mintha nem is az enyém lenne. Jelenleg bottal járok, szóval még ahhoz is kell a segítség

– jegyezte meg lapunknak az énekesnő, akinek férje, Horváth Elemér számolt be először az énekesnő állapotáról szívrohama után.

Nem elég a szívinfarktus és az azzal való küzdelem, egy teljesen más probléma miatt most csak bottal tud járni Bangó Margit lánya. Erre még az is rájön, hogy a dohányzást is fel kell adnia, mivel az orvosok azt tartják a legvalószínűbbnek, hogy amiatt ment tönkre Marika szívében az egyik sztent, ami okozhatta a szívrohamot.