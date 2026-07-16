Bangó Marika először szólalt meg szívinfarktusa után: erről kell lemondania, ha élni akar

Mint minden este, július 10-e is hasonlóan alakult Bangó Marikának, ám később kisebb horrorfilm vált belőle. Szívinfarktust kapott, ami után egyből hívták a mentőket és kórházba szállították. Azóta férje, Horváth Elemér elárulta lapunknak, hogy stabil az állapota feleségének és hamarosan hazaengedik majd. Most azonban maga, Bangó Marika mesélt az esetről és az utána lévő napokról az Origónak.

Bangó Marika férje lapunknak árulta el korábban, hogy az énekesnő állapota stabil és minden rendben van vele (Fotó: Bangó Marika)

Bangó Marika másodjára kapott szívinfarktust

2024 nyarán történt meg először, hogy szívroham miatt kórházba került az énekesnő, aki ezután kettő sztentet is kapott, ami megakadályozza, hogy valakivel másodjára is előforduljon a tragédia.

Ez most nagyon hazavágott. Már itthon túráztak rajtam a mentősök, mindent nyomtak a vénámba, aztán bevittek a kórházba, ahol teljesen összeomlott a vérkeringésem. Akkor leállt a szívem és úgy kellett engem visszahozni. Nagyon nagy harcot vívok most a gerincemmel és a szívemmel is

– jegyezte meg Bangó Margit lánya.

Nem olyan rég Marika átesett a gerincműtétjén, amire régóta várt. Egy hét sem telt el a hazaengedése után, amikor ismét kórházba került az énekesnő. „Most a pihenésre fordítom minden energiámat, mivel ennyi minden után ez most a legfontosabb” – tette hozzá Marika.

Bangó Margit lányának fel kell hagynia egy káros szenvedélyével (Fotó: Bors)

Bangó Marika szívinfarktusa mindenkit meglepett

A korábban behelyezett sztent miatt senki nem hitte volna, hogy még egyszer megismétlődhet a 2024-es eset, ám ez sajnos nem így történt.

Kettő sztentet ültettek be nekem akkoriban, amiből az egyik tönkre ment, ezért alakulhatott ki ismét egy szívroham. Ezeken felül azzal is meg kell küzdenem, hogy le kell tennem a cigarettát. Állítólag ez tette tönkre az eszközt és ha élni akarok, akkor soha többet nem dohányozhatok. Jelenleg úgy csinálok, hogy nem gyújtom meg, csak szívom a semmit, de legalább a mozdulat megmaradt

– mesélte.

Az énekesnő az utóbbi egy hónapban nagyon nehéz időszakon van túl. Először jött a gerincműtét, aztán ez a rettenetes szívinfarktus is. Marika feladata jelenleg a pihenés, ami egyszerűnek hangzik, de a hozzá hasonló örökmozgók pontosan tudják, hogy mennyire nehéz is lehet folyamatosan pihenni és feküdni.