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Most közölte a Bon-Bon: meghalt Szolnoki Péter

Bangó Marika

Kórházból jelentkezett Bangó Marika – megrázó hírt közölt

21 perce
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Bangó Margit lánya a közösségi oldalán osztott meg személyes bejegyzést egészségi állapotáról. Bangó Marika azt írta, hogy másodszor kapott szívinfarktust, jelenleg pedig kórházban lábadozik.
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Bangó MarikaszívinfraktusBangó Margit

Mint arról az Origo korábban beszámolt, Bangó Marika nemrég gerincműtéten esett át. Most azonban újabb aggasztó hírt osztott meg egészségi állapotáról: Facebook-oldalán azt írta, hogy július 10-én éjjel szívinfarktust kapott. Bejegyzése szerint ez már a második infarktusa volt.

Bangó Marika bejegyzésben nem közölt további információkat a felépüléséről vagy az orvosi kezeléséről Fotó: Bangó Marika
Bangó Marika bejegyzésben nem közölt további információkat a felépüléséről vagy az orvosi kezeléséről
Fotó: Bangó Marika

A Korányi- sürgősségi osztályán hoztak vissza az életbe

írta Bangó Margit lánya.

Bejegyzésében köszönetet mondott mindazoknak, akik gyors segítséget nyújtottak neki.

Itt megtekinthető Bangó Marika szívszorító bejegyzése:

 

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