Kórházból jelentkezett Bangó Marika – megrázó hírt közölt

Bangó Margit lánya a közösségi oldalán osztott meg személyes bejegyzést egészségi állapotáról. Bangó Marika azt írta, hogy másodszor kapott szívinfarktust, jelenleg pedig kórházban lábadozik.
Mint arról az Origo korábban beszámolt, Bangó Marika nemrég gerincműtéten esett át. Most azonban újabb aggasztó hírt osztott meg egészségi állapotáról: Facebook-oldalán azt írta, hogy július 10-én éjjel szívinfarktust kapott. Bejegyzése szerint ez már a második infarktusa volt.
A Korányi- sürgősségi osztályán hoztak vissza az életbe
– írta Bangó Margit lánya.
Bejegyzésében köszönetet mondott mindazoknak, akik gyors segítséget nyújtottak neki.
Itt megtekinthető Bangó Marika szívszorító bejegyzése:
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