Kórházból jelentkezett Bangó Marika – megrázó hírt közölt

Mint arról az Origo korábban beszámolt, Bangó Marika nemrég gerincműtéten esett át. Most azonban újabb aggasztó hírt osztott meg egészségi állapotáról: Facebook-oldalán azt írta, hogy július 10-én éjjel szívinfarktust kapott. Bejegyzése szerint ez már a második infarktusa volt.

Bangó Marika bejegyzésben nem közölt további információkat a felépüléséről vagy az orvosi kezeléséről

Fotó: Bangó Marika

A Korányi- sürgősségi osztályán hoztak vissza az életbe

– írta Bangó Margit lánya.

Bejegyzésében köszönetet mondott mindazoknak, akik gyors segítséget nyújtottak neki.

Itt megtekinthető Bangó Marika szívszorító bejegyzése: