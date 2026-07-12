Rosszul lett a 99 éves Baranyi László: „Azt hittem, hogy itt a vége”

A Família Kft. egykori oszlopos tagja már 99 éves és egyáltalán nem élvezi a 40 fokokat. Egyre jobban gyengül és olyan jeleket küld a teste, ami aggodalomra adhat okot. A mindig optimista felfogású színész júniusban ünnepelt születésnapja után úgy nyilatkozott: már nem biztos abban, hogy megéli a századik életévét, mivel az elmúlt időben kissé legyengült. Baranyi László most egy olyan esetről számolt be az Origónak, ami a nagy kánikula közepette történt és ami miatt a felesége is nagyon megijedt.

Baranyi László felesége, Végh Klára végig a színész mellett volt, amíg haza nem értek a szállásra (Fotó: MTI)

Baranyi László rosszul lett a nyaralás alatt

Június végén a feleségemmel elutaztunk Hévízre, ami nagyon jól indult, az első napon semmilyen probléma nem lépett fel. Aztán másnap beköszöntött a hatalmas meleg, ami miatt nagyon rosszul lettem, és már tényleg azt hittem, hogy itt a vége. Aztán birkóztam magammal, hogy mégis mi lehet a probléma, ittam egy pohár vizet és kiderült, hogy rendkívül alacsony a vérnyomásom. Nem is ez volt a legnagyobb baj, hanem a pulzusom, mivel az 34-re esett le. Ha a drága feleségem nincs, akkor nem tudom, mi lett volna velem

– mesélte lapunknak a Família Kft. legendája.

Baranyi László érthető okokból nem várja, hogy ismét nagy hőhullám érkezzen Magyarországra, pedig az időjárás-előrejelzés alapján bizony újabb forróságra kell számítanunk.

Az időjárás nem kedvez a 99 éves Baranyi Lászlónak (Fotó: Szabolcs László)

Baranyi László inkább otthon marad a meleg elől

Ha komolyan olyan meleg lesz, mint legutóbb, akkor inkább ki sem mozdulok a házból. A téglás kis vityillóban maradok, legalább itt hideg lesz. Mindössze 26 négyzetméteres, kicsike, de nekünk tökéletes. Ha valaki bemegy a konyhába, akkor a másiknak ki kell jönnie

– mondta nevetve Laci bácsi.

A 99 éves színművészt az Origo az ábrahámhegyi nyaralójában érte utol. Régi hagyomány a családjában, hogy a meleg hónapokat a Balatonnál töltik, hátrahagyva a főváros zaját. Érdeklődésünkre azt is megosztotta lapunkkal, mivel telnek a mindennapjai, így örömmel újságolta el, hogy jelenleg még a forgatókönyvén dolgozik, aminek már a végét is kitalálta. Egyetlen akadályba ütközött, azt egyelőre nem tudja, miként vigye majd vászonra az igaz történetét. Azonban azt reméli, hogy hamarosan ez is megoldódik és egyszer mindenki láthatja majd Baranyi László filmjét.