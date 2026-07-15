Forró fotó Barnai Juditról: mindenki irigykedik Curtis felesége láttán

Épp Mykonoson nyaral a sportoló. Barnai Judit lenge öltözetű fotóját imádják a rajongók.
Igencsak forró felvételt osztott meg mykonosi nyaralásáról Curtis felesége, a kosaras Barnai Judit.
Judie egy igen különleges szettben állt kamera elé, a tetszésnyilvánítások pedig nem maradtak el.
Mindenki megőrül Barnai Judit szexi fotójáért
"Kedves Judie, bomba vagy" – üzente egyik követője.
"Micsoda nő" – lelkendezett másvalaki.
"Legszebb vagy... mondjon, ki mit akar" – írta egy harmadik hozzászóló, míg mások szimplán tűz vagy szívecske emojikkal lepték el a kommentszekciót.
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