Forró fotó Barnai Juditról: mindenki irigykedik Curtis felesége láttán

Igencsak forró felvételt osztott meg mykonosi nyaralásáról Curtis felesége, a kosaras Barnai Judit.

Barnai Judit épp Görögországban nyaral

Fotó: MediaWorks

Judie egy igen különleges szettben állt kamera elé, a tetszésnyilvánítások pedig nem maradtak el.

Mindenki megőrül Barnai Judit szexi fotójáért

"Kedves Judie, bomba vagy" – üzente egyik követője.

"Micsoda nő" – lelkendezett másvalaki.

"Legszebb vagy... mondjon, ki mit akar" – írta egy harmadik hozzászóló, míg mások szimplán tűz vagy szívecske emojikkal lepték el a kommentszekciót.