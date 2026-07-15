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szexi

Forró fotó Barnai Juditról: mindenki irigykedik Curtis felesége láttán

1 órája
Olvasási idő: 2 perc
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Épp Mykonoson nyaral a sportoló. Barnai Judit lenge öltözetű fotóját imádják a rajongók.
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szexiBarnai JudieBarnai Judit

Igencsak forró felvételt osztott meg mykonosi nyaralásáról Curtis felesége, a kosaras Barnai Judit. 

Barnai Judit épp Görögországban nyaral
Barnai Judit épp Görögországban nyaral
Fotó: MediaWorks

Judie egy igen különleges szettben állt kamera elé, a tetszésnyilvánítások pedig nem maradtak el.

Mindenki megőrül Barnai Judit szexi fotójáért

"Kedves Judie, bomba vagy" – üzente egyik követője.

"Micsoda nő" – lelkendezett másvalaki.

"Legszebb vagy... mondjon, ki mit akar" – írta egy harmadik hozzászóló, míg mások szimplán tűz vagy szívecske emojikkal lepték el a kommentszekciót.

 

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