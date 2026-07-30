Újraélesztése után gyökeresen megváltozott az 50 éves Bebe élete

A népszerű énekes, Bebe nemrégiben töltötte be az 50. életévét. Bár a kerek évfordulókkal alapvetően egyáltalán nem szeret foglalkozni, a barátnője, Edina olyan elképesztő, titkos meglepetéssorozatot szervezett neki a háttérben, amivel teljesen levette a lábáról a zenészt. Heteken át a legnagyobb titokban dolgozott azon, hogy valóra váltsa Bebe gyerekkori álmait, az egyhetes ünnepségsorozat végén pedig még egy hatalmas meglepetésbuli is várt az ünnepeltre.
Bebe párja különleges gitárral lepte meg a zenészt
„Nem foglalkozom a korommal. Egyedül most azért került előtérbe, mert a párom annyira cuki volt, hogy gyakorlatilag egy egyhetes rendezvénysorozatot szervezett nekem. Olyan meglepetéseket talált ki, amikre tényleg nem számítottam” – árulta el Bebe. A szervezésbe rengeteg energiát fektetett, az első ajándék pedig rögtön telibe talált. Az énekes régóta rajong a rockzenéért, így nem is lehetett volna ennél személyesebb meglepetést kitalálni.
Megkaptam a Van Halen gitárosának ikonikus hangszerét idéző gitárt. Tudod, azt a piros alapú, fehér-fekete csíkos festésű darabot. Amikor megláttam, teljesen ledöbbentem, mert ez is egy gyerekkori álmom volt
– mesélte lelkesen.
Teljesült a gyerekkori álma
Az énekes azonban ekkor még nem sejtette, hogy a legmeghatóbb pillanat csak ezután következik. Párja ugyanis egy olyan emléket idézett fel, amely egészen a gyerekkoráig repítette vissza.
Aztán egy másik gyerekkori álmomat is valóra váltotta. A Starsky és Hutch sorozat ikonikus Ford Gran Torinójával szervezett egy találkozót. Ez az autó ráadásul egyidős velem. Kisgyerekként, amikor már aludni kellett volna mennem, hétfő esténként titokban kiosontam a lépcsőhöz, ott kuporogtam, és onnan néztem a sorozatot
– árulta el. A legendás Ford Gran Torinóból Magyarországon mindössze egyetlen példány található, ezért Bebe számára szinte elképzelhetetlennek tűnt, hogy egyszer testközelből is láthatja. Párja azonban ezt is megszervezte: „Összehozott egy találkozót az autó tulajdonosával és magával a kocsival is. Amikor megláttam, nem hittem el. Tényleg sírás-rívás lett a vége. Nagyon hálás vagyok neki, hogy ezt megszervezte” – vallotta be.
Azt hitte, haknizni megy
A meglepetések azonban ezzel még korántsem értek véget. Miközben Bebe azt hitte, hogy egy hétvégi fellépésre indulnak, valójában egészen más úti cél várta: „A hátam mögött leszervezett egy bulit is a barátaimmal és a családommal. Azt hittem, hétvégén egy haknira megyünk. Együtt indultunk el, és még útközben sem esett le, hogy valami készül. Pedig nem vagyok figyelmetlen ember. Aztán kiderült, hogy nem fellépésre megyünk, hanem a saját születésnapi bulimba.” Bár sokan nehezen élik meg az ötvenedik születésnapot, Bebe egészen másként tekint rá. Úgy érzi, belül ugyanaz az ember maradt, mint évekkel ezelőtt: „Még mindig harmincévesnek érzem magam. Legfeljebb a reggeli kisebb-nagyobb fájások emlékeztetnek arra, hogy már az élet B oldalán járok. De rengeteg tervem van még, nekem ez csak egy szám”– szögezte le.
Halálközeli élménytől világosodott meg
A szemléletváltásához egy tragikus élmény is hozzájárult. Évekkel ezelőtt súlyos autóbalesetet szenvedett, amely után újra kellett éleszteni. A történtek alapjaiban változtatták meg az élethez való hozzáállását: „Volt egy nagyon súlyos autóbalesetem, újra is kellett éleszteni. Azóta próbálok minden pillanatot megélni és értékelni. Akkor sem hagytam el magam, amikor mankóval kellett járnom, még vízilabdaedzésre is elmentem. Az autóvezetést sem adtam fel, a mai napig vezetek, és már több mint négymillió kilométer van mögöttem” – fejtette ki Bebe.
Az énekes ma már azt vallja, hogy az életet nem érdemes halogatni. Szerinte minden nap ajándék, és ha valamit megtanult az elmúlt ötven év alatt, az az, hogy a legfontosabb pillanatokat meg kell élni – különösen azokat, amelyeket a szeretteink tesznek felejthetetlenné.