Újraélesztése után gyökeresen megváltozott az 50 éves Bebe élete

A népszerű énekes, Bebe nemrégiben töltötte be az 50. életévét. Bár a kerek évfordulókkal alapvetően egyáltalán nem szeret foglalkozni, a barátnője, Edina olyan elképesztő, titkos meglepetéssorozatot szervezett neki a háttérben, amivel teljesen levette a lábáról a zenészt. Heteken át a legnagyobb titokban dolgozott azon, hogy valóra váltsa Bebe gyerekkori álmait, az egyhetes ünnepségsorozat végén pedig még egy hatalmas meglepetésbuli is várt az ünnepeltre.

Bebe születésnapja különleges programokkal telt (Fotó: Bors)

Bebe párja különleges gitárral lepte meg a zenészt

„Nem foglalkozom a korommal. Egyedül most azért került előtérbe, mert a párom annyira cuki volt, hogy gyakorlatilag egy egyhetes rendezvénysorozatot szervezett nekem. Olyan meglepetéseket talált ki, amikre tényleg nem számítottam” – árulta el Bebe. A szervezésbe rengeteg energiát fektetett, az első ajándék pedig rögtön telibe talált. Az énekes régóta rajong a rockzenéért, így nem is lehetett volna ennél személyesebb meglepetést kitalálni.

Megkaptam a Van Halen gitárosának ikonikus hangszerét idéző gitárt. Tudod, azt a piros alapú, fehér-fekete csíkos festésű darabot. Amikor megláttam, teljesen ledöbbentem, mert ez is egy gyerekkori álmom volt

– mesélte lelkesen.

Bebe barátnője, Mártoni Edina fokozni tudta a meglepetések sorát (Fotó: Bors)

Teljesült a gyerekkori álma

Az énekes azonban ekkor még nem sejtette, hogy a legmeghatóbb pillanat csak ezután következik. Párja ugyanis egy olyan emléket idézett fel, amely egészen a gyerekkoráig repítette vissza.

Aztán egy másik gyerekkori álmomat is valóra váltotta. A Starsky és Hutch sorozat ikonikus Ford Gran Torinójával szervezett egy találkozót. Ez az autó ráadásul egyidős velem. Kisgyerekként, amikor már aludni kellett volna mennem, hétfő esténként titokban kiosontam a lépcsőhöz, ott kuporogtam, és onnan néztem a sorozatot

– árulta el. A legendás Ford Gran Torinóból Magyarországon mindössze egyetlen példány található, ezért Bebe számára szinte elképzelhetetlennek tűnt, hogy egyszer testközelből is láthatja. Párja azonban ezt is megszervezte: „Összehozott egy találkozót az autó tulajdonosával és magával a kocsival is. Amikor megláttam, nem hittem el. Tényleg sírás-rívás lett a vége. Nagyon hálás vagyok neki, hogy ezt megszervezte” – vallotta be.