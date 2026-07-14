Gólyahír! Megszületett Békefi Viki második kislánya – már haza is mehetnek a kórházból

Óriási az öröm Békefi Viktória és férje, Feng Ya Ou családjában: megszületett második közös gyermekük! Az énekesnő a közösségi oldalán tudatta a csodálatos hírt, amely pillanatok alatt meghatotta a követőiket.

Békefi Viktória és Feng Ya Ou úsznak a boldogságban (Fotó: Szabolcs László)

Békefi Viktória terhessége zökkenőmentes volt

A szívmelengető bejelentéshez egy igazán megható fotót is megosztottak. A képen már négytagú családként láthatók: Viki és Ya Ou, elsőszülött kislányuk, Mei Liza, valamint a legkisebb jövevény is szerepel a felvételen. A családtagok egymás kezét fogják, a legkisebb hercegnő apró keze pedig tökéletesen jelképezi, hogy egy új fejezet kezdődött az életükben.

Az énekesnő boldogan osztotta meg követőivel az örömhírt.

Isten hozott drága kicsi hercegnőnk! 2 napja megérkezett hozzánk a mi gyönyörű kislányunk. Minden rendben ment és ennél csodálatosabban nem is lehetnénk!

– írta Békefi Viki Instagram-oldalára.

Két kislány édesanyja lett (Fotó: Békefi Viktória)

Jó élményként élte meg Békefi Viktória szülést

A család számára nemcsak a kislány érkezése marad örök emlék, hanem maga a szülés élménye is. Viki külön köszönetet mondott annak a kórháznak és az ott dolgozó szakembereknek, akik végig mellettük álltak ebben a különleges időszakban.

Hálásan köszönjük, hogy ilyen felejthetetlenné tették a szülésélményünket és az utána itt töltött napokat. Ma már mehetünk is haza. A legszebb emlékeket visszük magunkkal!

Pillanatok alatt elárasztották a gratuláló kommentek a család Insta-bejegyzését. A rajongók és a pályatársak egyaránt jókívánságokkal halmozták el a friss kétgyermekes szülőket. Békefi Viki és Feng Ya Ou számára most minden bizonnyal a legboldogabb időszak kezdődik: Mei Liza immár nagytestvérként segítheti a család legkisebb tagját, a büszke szülők pedig immár két kislány boldog édesanyjaként és édesapjaként vághatnak neki ennek az új, csodálatos kalandnak.