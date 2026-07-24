Így áll az idő múlásához 45 évesen Béres Anett: „Bármit terveztem el, semmi nem jött össze”

Béres Anett Való Világos szereplése óta már 22 év telt el, ami szinte hihetetlen, hát még, ha hozzátesszük, hogy az egykori valóságshow sztár a napokban ünnepelte a 45. születésnapját. Persze ez külsőre egy cseppet sem látszik rajta, hiszen bomba formában van, és elmondása szerint belsőre sem érzi ennek a számnak a súlyát. Anett most lapunknak mesélt az évfordulóról, sőt abba is betekintést engedett, hogy milyen a jelenlegi élete.

Szinte lehetetlen lenne kitalálni, hogy Béres Anett hány éves, annyira jó formában van (Fotó: Béres Anett/Instagram)

Béres Anett nem foglalkozik az életkorával

Béres Anett kora ellenére sokszor ma is fiatalnak érzi magát, ami bizonyára sokat segít abban, hogy ilyen játszi könnyedséggel és mérhetetlen pozitivitással fogja fel az életet. A csinos celeb úgy érzi, nem kell tartania az öregedéstől, sőt inkább boldogan éli meg az idő múlását.

Semmi bajom a korommal. Én úgy vagyok ezzel, hogy minél öregebbek vagyunk, annál többet éltünk. Sokan keseregnek azon, hogy milyen öregek, de én azt gondolom, hogy az a fontos, hogy életben vagyunk. Annyi szörnyű tragédia történik, hogy örülni kell annak, hogy élhetünk, és abszolút nem aggaszt az öregedés sem

– mesélte nevetve Anett.

„Nem is tervezek már egyébként, csak élek. Dolgozom, végzem a munkámat, és igyekszem a mának élni. Valójában régen mindig mindent kitaláltam előre, de bármit terveztem el, semmi nem jött össze, valahogy mindig máshogy alakult az élet. Szóval tényleg igaz, hogy ember tervez, Isten végez, úgyhogy én már nem is erőltetem” – folytatta az Ázsia Expressz 2024-es évadának nyertese.

Béres Anett fiatalon jobban aggódott a kora miatt

Persze Anett azt is őszintén bevallotta, hogy bizony nem mindig így állt a születésnapokhoz. A harmadik X előtt ugyanis csaknem pánikba esett.

Érdekes, de a 30. születésnapomon sokkal jobban kiborultam. Azt éreztem, hogy összedőlt a világ, mert harminc lettem, de ma már annyira gyorsan telik az idő, hogy azt sem tudom hova lett ez az 5 év a negyven óta. Néha még el is gondolkodom, ha megkérdezik, hány éves vagyok, hogy tényleg mennyi is?

– viccelődött.

„Egyébként nem érzem magam annyinak, amennyi vagyok, szerintem ez nagyon fontos. Sokkal rosszabbnak képzeltem így lelkileg ezt a 40 fölötti időszakot” – tette még hozzá a TV2 sztárja, akit hamarosan a Farm VIP 2026-os évadában is láthatunk majd, bár most nem egymás mellett, hanem ellenfelekként küzdenek majd Sáfrány Emesével, akivel megnyerték az Ázsia Expressz 5. évadát.