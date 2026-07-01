Ma lenne 46 éves Berki Krisztián – Mutatjuk az életét képekben!

Ma ünnepelné 46. születésnapját Berki Krisztián, aki kétségtelenül a magyar bulvár egyik legmegosztóbb alakja volt. Sokan rajongtak érte, mások élesen bírálták, de egyvalamit senki sem vitathatott: bármit tett vagy mondott, arra az egész ország felfigyelt. Élete tele volt sikerekkel, botrányokkal, szerelmekkel, konfliktusokkal és újrakezdésekkel, tragikus halála pedig örökre lezárt egy olyan történetet, amelyet emberek százezrei követtek napról napra.

Berki Krisztián talán az egyik legmegosztóbb celeb volt hazánkban (Fotó: Mediaworks)

Berki Krisztián focistának készült

Sokan már médiaszemélyiségként ismerték meg, pedig pályafutása egészen más területen indult. Fiatalon a labdarúgásnak szentelte az életét, és több klub után az FTC játékosa volt. Profi futballistának készült, ám karrierje nem úgy alakult, ahogyan elképzelte, így végül a sport helyett a média világa felé fordult. Ez a döntés pedig gyökeresen megváltoztatta az életét.

Berki Krisztián a média világában próbálta ki magát, az igazi ismertséget pedig az Édes Élet című reality hozta meg számára, amelyben a nézők bepillantást nyerhettek fényűző életébe, mindennapjaiba és magánéletébe. Később számos népszerű televíziós produkcióban is feltűnt. Versenyzett A Nagy Duett színpadán, szerepelt az Ázsia Expresszben, emellett több szórakoztató műsor vendége volt, sőt műsorvezetőként is kipróbálta magát. Bármit vállalt, abból rendszerint beszédtéma lett.

Imádta a gyerekeit, Emmával babaúszásra is jártak (Fotó: Mediaworks)

Berki Krisztián gyerekei jelentették neki a mindent

Magánélete legalább akkora figyelmet kapott, mint a televíziós szereplései. Lánya, Natasa Zselyke édesanyjával, Hódi Pamelával való kapcsolata hosszú éveken át foglalkoztatta a nyilvánosságot. A szakításuk után Berki Katona Renáta, azaz Mazsi oldalán találta meg újra a szerelmet, akivel egy közös lányuk született, Emma.

Berki Krisztián azonban nemcsak a magánéletével került reflektorfénybe. Botrányok sora kísérte végig a pályafutását. Többször került összetűzésbe a hatóságokkal, voltak közlekedési ügyei, nyilvános szóváltásai és olyan provokatív megnyilvánulásai is, amelyek hosszú időre témát szolgáltattak a sajtónak. Gyakran tudatosan feszegette a határokat, sokszor úgy tűnt, élvezi, hogy megosztja az embereket. Mégis volt benne valami különleges. Akár szerették, akár nem, szinte mindenkit érdekelt, mi történik vele. Tudta, hogyan kell fenntartani az érdeklődést, miként kell újra és újra a figyelem középpontjába kerülni. A magyar bulvár egyik legnagyobb jelensége lett, akinek szinte minden lépését követte a nyilvánosság.