Kártérítést követel Cicciolina az RTL Birodalom című sorozata miatt

Cicciolina pert indíthat az RTL ellen, mert szerinte a Birodalom című sorozat egyik jelenetében butának és megalázó módon ábrázolták. Az egykori pornószínésznő peren kívüli egyezséget szeretne, de kártérítést követel a csatornától.
Cicciolina pert indíthat az RTL ellen a Birodalom egyik jelenete miatt
Jogi lépéseket fontolgat az RTL ellen Staller Ilona, művésznevén Cicciolina, mert szerinte a Birodalom című sorozat egyik jelenetében lealacsonyítóan és szándékosan buta figuraként ábrázolták. Az egykori pornószínésznő elsősorban peren kívül egyezne meg a csatornával, de kártérítést követel.
Az RTL+ Premiumon bemutatott Birodalom a kilencvenes évek magyar felnőttfilmes világából merít, történetének egyik központi alakját pedig Kovács Kovi István pályája ihlette. A sorozat elkészítésében több bemutatott szereplő, köztük Michelle Wild és Monique Covet is közreműködött. Cicciolina azonban azt állítja, őt előzetesen nem tájékoztatták a jelenetről, és a megjelenítéséhez sem kérték a hozzájárulását.
A Borsnak úgy fogalmazott, hogy a sorozatban úgy állították be, „mintha hülye lenne”, a látott karakter pedig szerinte köszönőviszonyban sincs vele. Azt is felvetette, hogy ha valóban ilyen buta lett volna, aligha jutott volna be az olasz parlamentbe. Ügyvédje már megkereste az RTL-t, válasz azonban egyelőre nem érkezett. Cicciolina elsősorban megállapodást szeretne, de szükség esetén pert indít.
Mert amit abban a jelenetben láttam, az köszönő viszonyban sincs azzal a nővel, aki én voltam, vagyok és leszek. Kérdem én, ha ilyen bugyuta lettem volna, vajon bejuthattam volna az olasz parlamentbe? Aligha…
– jelentette ki a lapnak.
Staller Ilona évtizedek óta Magyarország egyik legismertebb celebje és botrányhőse. Budapesten született, majd Olaszországban futott be. Erotikus műsorokkal és pornófilmekkel vált ismertté, miközben provokatív nyilvános megjelenései is rendszeres feltűnést keltettek. Magyarországon a Heti Hetes című közéleti műsorban is szerepelt. Politikai pályára is lépett, 1987-ben bekerült az olasz parlamentbe, ahol 1992-ig képviselőként dolgozott. Pornós karrierje és politikai szerepvállalása együtt tette nemzetközileg ismert, botrányos közéleti szereplővé.
Cicciolina és az egyetemes közélet, magyar politika
Cicciolina a mai napig aktív a közéletben. Korábban többször is beszámoltunk a híresség néhány közéleti megnyilvánulásáról. Cicciolina a 2025 nyarán történt római toronyomlás után is megszólalt, a tragédia ugyanis egy ember életét követelte. Instagram-bejegyzésében azt írta, mélyen megrázta a baleset híre, és úgy érzi, „szép lassan minden tönkremegy”. Szavai a modernitás mítoszának összeomlását, valamint a régi értékek és az egyetemes kultúra lassú eltűnését elevenítik meg.
Staller Ilona, ismertebb nevén Cicciolina az Instagramon több olyan bejegyzést is megosztott, amelyekben a Tisza Párt és Magyar Péter támogatásáról tett tanúbizonyságot. Posztjaiban megjelent a „Hajrá, Tisza Párt!” felirat, egy másik alkalommal pedig az Árad a Tisza című pártdalt is közzétette.