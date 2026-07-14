Kártérítést követel Cicciolina az RTL Birodalom című sorozata miatt

Cicciolina pert indíthat az RTL ellen, mert szerinte a Birodalom című sorozat egyik jelenetében butának és megalázó módon ábrázolták. Az egykori pornószínésznő peren kívüli egyezséget szeretne, de kártérítést követel a csatornától.

Cicciolina pert indíthat az RTL ellen a Birodalom egyik jelenete miatt (A képen Staller Ilona, ismertebb nevén Cicciolina) Fotó: PHOTOTHEQUE LECOEUVRE / Collection ChristopheL via AFP

Cicciolina pert indíthat az RTL ellen a Birodalom egyik jelenete miatt

Jogi lépéseket fontolgat az RTL ellen Staller Ilona, művésznevén Cicciolina, mert szerinte a Birodalom című sorozat egyik jelenetében lealacsonyítóan és szándékosan buta figuraként ábrázolták. Az egykori pornószínésznő elsősorban peren kívül egyezne meg a csatornával, de kártérítést követel.

Az RTL+ Premiumon bemutatott Birodalom a kilencvenes évek magyar felnőttfilmes világából merít, történetének egyik központi alakját pedig Kovács Kovi István pályája ihlette. A sorozat elkészítésében több bemutatott szereplő, köztük Michelle Wild és Monique Covet is közreműködött. Cicciolina azonban azt állítja, őt előzetesen nem tájékoztatták a jelenetről, és a megjelenítéséhez sem kérték a hozzájárulását.

A Borsnak úgy fogalmazott, hogy a sorozatban úgy állították be, „mintha hülye lenne”, a látott karakter pedig szerinte köszönőviszonyban sincs vele. Azt is felvetette, hogy ha valóban ilyen buta lett volna, aligha jutott volna be az olasz parlamentbe. Ügyvédje már megkereste az RTL-t, válasz azonban egyelőre nem érkezett. Cicciolina elsősorban megállapodást szeretne, de szükség esetén pert indít.

Mert amit abban a jelenetben láttam, az köszönő viszonyban sincs azzal a nővel, aki én voltam, vagyok és leszek. Kérdem én, ha ilyen bugyuta lettem volna, vajon bejuthattam volna az olasz parlamentbe? Aligha…

– jelentette ki a lapnak.

Staller Ilona évtizedek óta Magyarország egyik legismertebb celebje és botrányhőse. Budapesten született, majd Olaszországban futott be. Erotikus műsorokkal és pornófilmekkel vált ismertté, miközben provokatív nyilvános megjelenései is rendszeres feltűnést keltettek. Magyarországon a Heti Hetes című közéleti műsorban is szerepelt. Politikai pályára is lépett, 1987-ben bekerült az olasz parlamentbe, ahol 1992-ig képviselőként dolgozott. Pornós karrierje és politikai szerepvállalása együtt tette nemzetközileg ismert, botrányos közéleti szereplővé.