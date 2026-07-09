Bochkor Gábor kiakadt: „Alig várom, hogy tíz óra legyen és elhúzzak innen!”

A Retro Rádió műsorvezetője a szokott módon, vagyis vidáman indította a szerda reggelt. Ez a jókedv azonban hét után pár peccel gellert kapott, mivel Risztov Évinek sikerült egy rövidhírrel meglengetnie előtte a vörösposztót. Ez a hír főként a budapesti autósok számára érdekes, hiszen kiderült, hogy 2027 januárjától jelentősen megnő a parkolási díja azoknak az autósoknak, akik két tonnánál nehezebb vaszekeret hajtanak. És, hogy miként érinti ez az új szabályozás az elektromos autók tulajdonosait? Nos, Bochkor Gábor jogosnak tűnű dühöngéséből ez is kiderül.

Bochkor Gábor nem fogta vissza magát a fővárosi parkolási rendszer új szabályozásával kapcsolatban (Fotó: MW )

Bochkor Gábor: „Nyilvánvalóan nem fog mérni az ellenőr, hiszen nem is tud mérni”

„Jaj Istenem! Budapest megint próbálkozik? Ez a mi főpolgármesterünk?

Ő az én nevemet már használta a közösségi médiában és akkor hirtelen negyvenezerrel meg is ugrott a kis párezres reaskciószáma.

Ez az ő találmánya lehet? Ezt egyébként már megpróbálták máshol is. Egy kérdés merül fel bennem: Hogy méred le? Nyilvánvalóan nem fog mérni az ellenőr, hiszen nem is tud mérni. Lesz nála egy program, amiben az összes, forgalomban lévő autótípusnak a konkrét súlya benne van és abból le tudja majd hívni. Ez most komoly!?” – tett fel néhány jogos és sokakban felmerült kérdést a budapesti parkolás szabályainak módosításával kapcsolatban Bochkor Gábor.

Januártól lesz nemulass a budapesti autósoknak (Fotó: Mediawors)

„Ezeket tartjuk életben az elektromos autókkal, aztán megbüntetjük őket”

Risztov Éva ezen a ponton hozzátette, hogy az eddig, parkolási szempontból kiemelten kedvezményezett elektromos autók önsúlya eleve sokkal nagyobb egy átlag autójénál, így könnyen lehet, hogy egyes modellek átcsúsznak a kijelőlt súlyhatár fölé. Bochkor Gábor erre az észrevételre is is hevesen reagált.

„Az összes elektromos autó tulaj át lett b*szva! Most extrán visszaveszik tőlük, amit eddig kaptak. Tényleg sajnálom őket!

Az európaiak nagyon sokáig ellenáltak az elektromos autóknak, de végül becsalogatták őket. Egyébként, vajon mit csinál egy két tonnás autó az úttal, amit egy ezernégyszáz kilós nem csinál? Semmit! Amúgy nem a Q7-es lesz a két tonnás, hanem az elektromos autó, amiben hét-nyolcszáz kiló az akummulátor” – gondolkodott el a rádiós, akinél mezen a ponton tényleg kezdett elszakadni a cérna. „Közben megy az eszement faültetés a városban. Cérnavékony facsemetéket deszkáznak körbe, hogy megálljanak és ne fújja el őket a szél. Ezeket tartjuk életben az elektromos autókkal, aztán megbüntetjük őket. Hogy őszinte legyek, én az elmúlt hat évből nem ismerek olyan fővárosi intézkedést, amire azt mondhatnám, hogy ez tök jó.

Na ennyit Budapestről!

Alig várom, hogy tíz óra legyen és elhúzzak innen!” – tett pontot a téma végére dühösen Bochkor Gábor.





