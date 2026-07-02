„Lazulási”– Bódi Csabi a világ legdrágább luxusszállodájában ünnepelte születésnapját

Bódi Csabi idén igazán emlékezetesen ünnepli a születésnapját. Az énekes Dubaj egyik legismertebb és legdrágább luxusszállodájában, az Atlantis The Royalban pihen, ahonnan egymás után osztja meg a látványos felvételeket. A hotel már önmagában is a világ egyik legismertebb resortja, hiszen saját privát stranddal, ikonikus medencékkel és világhírű éttermekkel várja a vendégeket. A Booking szerint a júliusi szobaárak olyan magasságokban járnak, hogy ide tényleg csak a leggazdagabbak csekkolnak be.

Bódi Csabi szülei: Bódi Margó és Bódi Guszti az ország egyik legismertebb mulatós zenészei (Fotó: Facebook)

Bódi Csabi most mélyen a zsebébe nyúlhatott

A hotelszoba ára ebben az időszakban jellemzően 350-500 ezer forint körül indul éjszakánként, a lakosztályokért pedig ennek többszörösét is elkérhetik. A születésnap természetesen nem maradt ünneplés nélkül. A hotel egy kis tortával is meglepte Csabit, aki láthatóan meghatódva fogadta a figyelmességet.

A meglepi szülinapi tortám. Köszönöm az Atlantis vezetőségének az ajándékot!

– írta Instagram-bejegyzéséhez Bódi Csabi.

A közösségi oldalára feltöltött videók alapján szinte minden percét kiélvezi a pihenésnek: hol a resort lenyűgöző medencéinél napozik, hol a pálmafák között sétál. Az Atlantis The Royal Dubajban nem mellesleg korábban Cristiano Ronaldo és Victoria Beckham is megszállt már. A luxusélményhez természetesen a gasztronómia is hozzátartozik. Csabi a napokban a világhírű Nobu étteremben vacsorázott, amely az Atlantis The Royal egyik legnépszerűbb étterme.

Bódi Csabi a Nobu éttermét is kipróbálta Dubajban (Fotó: Instagram)

A japán-perui fúziós fogásairól ismert étterem a világ számos pontján a hírességek kedvence, Dubajban pedig egy kétfős vacsora italokkal könnyedén 120-180 ezer forintos végösszegre rúghat, attól függően, mit rendelnek a vendégek. A mostani kikapcsolódás különösen jól jöhet az énekesnek, hiszen az elmúlt hónapok mozgalmasan teltek számára. Nemrég büszkén mesélt arról, hogy életmódváltásba kezdett, amelyben felesége végig mellette állt. Bódi Csabi látványos fogyást ért el, és elárulta, hogy a közös célok, valamint a család támogatása rengeteget segített neki a nehezebb időszakokban. A változás a rajongóknak is feltűnt, sokan dicsérték, milyen jó formában van. Ezek után nem is csoda, hogy a dubaji medencék mellett készült fotókon is magabiztosan mosolyog a kamerába.