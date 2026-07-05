Rettenetesen aggódott a fiáért Bódi Margó: "Láttam rajta, hogy küzd a levegőért, küzd az életéért”

Hatalmas átalakuláson ment keresztül Bódi Csabi. Az énekes egy különleges módszernek köszönhetően olyan látványosan lefogyott, hogy elmondása szerint még a saját rajongója sem ismerte fel. Bódi Margó és Bódi Guszti fia a kislánya miatt szánta rá magát a változtatásra, ám végül az egész család életére hatással volt az, hogy leadta a plusz kilókat.

Nagyon aggódott a fiáért Bódi Margó / Fotó: Facebook/ Bódi Guszti és a Fekete Szemek

Rettenetesen aggódott a fiáért Bódi Margó

Csabi mióta lefogyott, sokkal több programot csinál velünk, kivirult, teljesen megváltozott. Nálunk az evés egyfajta szeretetnyelv. Csabi mostanában sokszor elhoz minket étterembe, már nem fél attól, hogy mi lesz a plusz kilókkal, és én nagyon büszke vagyok rá, hogy így a kezébe vette az életét

- mondta el Margó, majd így folytatta:

Amikor 110 kiló volt, nekem akkor is sukár volt, de belül fájt a lelkem, mert nagyon sajnáltam és féltettem őt. Az apjának is volt infarktusa, és a Bódi családban nem Guszti volt az első, akinek ilyen baja volt. Féltem őt, mert a túlsúly könnyen szívrohamhoz vezethet. Csak azt láttam rajta, hogy küzd a mindennapokért, küzd a levegőért, küzd az életéért, és mindig rosszkedvű volt.

Az énekesnő szavaival a fia is egyetértett, akit a kedvese, Gina támogatott a fogyásában. Bódi Margó egyébként arról is mesélt, hogy olyannyira szoros a kötelék a családjukon belül, hogy a menye tulajdonképpen inkább a második édesanyjának tekinti, mintsem az anyósának - írja a Story.

Én úgy gondolom, hogy egy anyós legyen jóban a menyével, hogy boldog legyen a fia. Ugye egy fiúnak az első nagy szerelme az édesanyja, utána jön az igazi szerelem, a feleség. Mind a kettőt szereti szerelmesen, csak másképpen. Na most, ha az anyós és a meny rosszban vannak, azzal megkeserítik a fiú életét, de ha a két nő jóban van, akkor a fiú boldog lesz, és ha ő boldog, akkor mi is azok vagyunk

- ecsetelte Margó.