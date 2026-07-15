Szinte ragyogott a kifutón Bódi Margó és Gina: Bódi Guszti felesége és menye igazi modellként vonultak – Galéria!

A Sugarbird bemutatta legújabb kollekcióját, melynek darabjait a Kassák Múzeumban mutatták be egy impozáns divatbemutató keretein belül. A helyszínválasztás pedig nem véletlen, ugyanis a darabok stílusát és mintázatát Kassák Lajos műveinek formavilága inspirálta. A hab a tortán pedig már csak az volt, hogy ruhák olyan gyönyörű és nőies sztárok által keltek életre, mint Bódi Margó és Gina, Takács Zsuzska, vagy éppen Kafi Rea Milla.

Bódi Margó és Bódi Gina együtt vonultak a kifutóra a Sugarbird divatbemutatóján (Fotó: Markovics Gábor)

Bódi Guszti és Bódi Margó már évtizedek óta házasok, és bár sokszor együtt lépnek fel, a családanya leginkább a háttérből irányítja az életüket, ami a fiuk, Bódi Csabi és Gina házasságában is így van. Most kivételesen a nők kerültek előtérbe és igazi modellként vonultak végig a Sugarbird kifutóján, amit egyenesen imádtak. És bár nem vágynak mindennap a reflektorfénybe, ilyenkor nagyon élvezik, hogy együtt csilloghatnak.

Komonyi Zsuzsi tavasszal, A Nagy Duett 8. évadában mutatta meg magát, most pedig a Sugarbird bemutatóján tündökölt (Fotó: Markovics Gábor)

Számos más sztár is megjelent Bódi Margóék mellett

Nem a Bódi család matriarchája és menye voltak az egyetlenek, akik kiléptek a komfortzónájukból, ugyanis Komonyi Zsuzsi és Nagy Katica sem ehhez a közönséghez szokott. Bár maguk is divatimádók, az énekesnő és a színésznő inkább a színpadon vagy épp a kamerák előtt mozognak otthonosan, de egy kis csillogásra ők sem mondtak nemet.

Nagy Katica filmjei miatt már hozzászokott az őt körülvevő figyelemhez, de a kifutó számára ismeretlen terep (Fotó: Markovics Gábor)

Kafi Rea Milla várandósan lejtett a kifutón

Az egzotikus szépségű modelltől természetesen nem áll távol egy divatbemutató világa, ám amióta édesanya lett, kevesebbet dolgozik, mint korábban. Arról azonban szó sincs, hogy visszavonulna, még annak ellenére sem, hogy jelenleg második gyermekét várja. Kafi terhesen, gömbölyödő pocakkal vállalta a bemutatót és valósággal ragyogott. De Schóbert Lara sem panaszkodhatott, Schobert Norbi és Rubint Réka lánya elképesztő alakját is megvillantotta a rá szabott Sugarbird kreációban, amit a közönség hatalmas ovációval ünnepelt. Úgy tűnik, az a bizonyos alma nem esett messze a fájától.

Ha pedig kíváncsi, hogyan festett még Schóbert Lara, Takács Zsuzska és a többi modell, akkor kattintson a galériánkra a fotókért!