Bodrogi Gyula csak egyszer került életveszélybe: „A golyó a mellkasom előtt süvített el”

Sablonosabb felütést aligha lehetne találni az Erdély-szerte ismert bölcsességnél, mint az unalomig ismert: „A medve nem játék…” intelem. Valóban elcsépelt jó tanács ez, de megfogadása jó néhány életet mentett már meg a Kárpátok vad szíveként is emlegetett hegyvidékeken. Mint ismeretes, legutóbb éppen egy Tusnádfürdőn kocogó újságíró találta magát szemben egy nem éppen micimackói szelídséggel közelítő példánnyal. A kollégának vagy a szerencséjén, vagy a lélekjelenlétén, vagy éppen mindkettőn múlott, mindenesetre ép bőrrel megúszta a váratlan „randevút”. A két lábra emelkedő jószághoz vágta mobiltelefonját, ami kizökkentette a mackót, aki el is iszkolt. Ez a történet szülte az ötletet, csevegjünk kicsit a legendás színésszel, aki szenvedélyes vadász. Bodrogi Gyula el is árulta, mi történne, ha a maga mezei fegyverével rálőne a vele „illetlenkedő” erdő urára.

Bodrogi Gyula évtizedek óta járja az erdőket, mezőket (Fotó: MW Bulvár)

Bodrogi Gyula: „A medve kilövése speciális felkészültséget és speciális fegyvert igényel”

A rövid válasz ennyi: „Végem lenne, mint a botnak…” De persze a történet nem ilyen egyszerű. „Azzal kezdeném, hogy egy medvetámadás valószínűsége még akkor is csekély, ha a hírekben időről időre hallani ilyesmit. Ugyanakkor akad néhány szituáció, amikor a medve jó eséllyel ráronthat egy emberre. Ha sokat éhezik, láthat táplálékot egy erdőjáróban, ahogyan akkor is számítani lehet a támadására, ha éppen bocsai vannak. Ugyanez történhet akkor is, ha az állat sérült, netán éppen egy lövés miatt. Régen is és ma is az a helyzet, hogy a medvék kilövése nem egy úgymond egyszerű vadászfeladat. Speciális felkészültséget és speciális fegyvert igényel egy ilyen kaland.”

Maradjunk annyiban, hogy ha jómagam találnám magam szembe egy felbőszült medvével, egyetlen kimenetelt látnék valószínűnek. Végem lenne, mint a botnak…

– gondolkodott el a tusnádfürdői medvetámadás témája kapcsán Bodrogi Gyula.

Bodrogi Gyula csak egyszer került életveszélyes helyzetbe vadászat közben (Fotó: AI)

„A golyó a mellkasom előtt süvített el úgy, hogy a szele meglebbentette az ingemet”

Az Origo ezután arra kérte a legendás színészt, hogy idézzen fel emlékeiben olyan esetet, amikor egy vadászat során életveszélybe került. Bodrogi Gyulának nem kellett sokat gondolkodnia, még úgy sem, hogy az eset, valamikor a '70-es években történt. „Igazán szélsőséges esetet nem tudnék említeni, de az igaz, hogy egy alkalommal csak a szerencsén múlott, hogy egy vadásztársam nem segített át az örök vadászmezőkre. Vaddisznóra mentünk és egy platós autóban ültünk hatan, amikor megálltunk, mert a vadőr meglátott egy kollégát, aki tudta, merre kereshetjük a vadat.”

Az egyik, általam nem ismert társam, babrálni kezdett a fegyverével, ami nem a sajátja volt, és egy óvatlan mozdulattal meghúzta az elsütőbillentyűt.

„A golyó a mellkasom előtt süvített el úgy, hogy a szele meglebbentette az ingemet, majd akadály nélkül távozott a járműből, vagyis végül senkit nem talált el” – mesélte a horrorsztoriba illő történetet Bodrogi Gyula. És hogy mi történt ezután? Nos egy árva szó nem sok, annyit sem mondott sem ő, sem pedig azok, akik szemtanúi voltak a csúnya fiaskónak.