Egy hónappal a 75. születésnapja után hunyt el Bonnie Tyler: ezek voltak élete legfontosabb pillanatai

Bonnie Tyler kora ellenére senki sem gondolta, hogy ilyen hirtelen jön majd el a nap, amikor búcsúznunk kell tőle. Bár az énekesnő küzdött betegséggel, de egészen május elejéig senki sem gondolta, hogy ekkora a baj. Ma reggel Bonnie Tyler családja azonban bejelentette, hogy tegnap, július 8-án éjjel a rocklegenda elhunyt. Emlékére most összegyűjtöttük élete legfontosabb mérföldköveit.

Az egész világot sokkolta a hír ma reggel, hogy Bonnie Tyler elhunyt (Fotó: Fryderyk Gabowicz / Northphoto)

Futótűzként terjedt el a hír az egész világon, hogy Bonnie Tyler meghalt. Az ikonikus énekesnő május elején portugál otthonában tartózkodott férjével, amikor váratlanul rosszul lett. A kórházba érve kiderült, hogy bélperforáció lépett fel, ami miatt azonnal, életmentő műtétet kellett rajta végrehajtani. A beavatkozás ugyan sikeres volt, de végül mesterséges kómába helyezték, hogy stabilizálják az állapotát. Végül azonban sajnos a betegség erősebb volt nála, és július 8-án éjjel elhunyt. Bár pontosan nem tudni, hogy Bonnie Tyler miben halt meg, de a csapata közleménye alapján korábbi betegségének szövődményei okozhatták a hirtelen tragédiát.

Bonnie családja és csapata mély fájdalommal tudatja, hogy Bonnie tegnap este váratlanul elhunyt egy portugál kórházban azon betegség következtében, amely miatt kezelés alatt állt

– írták közleményükben.

Bonnie Tyler Robert Sullivannel kötött házasságot, 53 éven át éltek boldog, harmonikus kapcsolatban (Fotó: HORST OSSINGER / AFP)

Bonnie Tyler férje magára maradt

Az énekesnő magánélete sosem volt hangos a botrányoktól, hiszen férjével már nagyon korán egymásra találtak. Bonnie Tyler és Robert Sullivan 1973. július 4-én mondták ki a boldogító igen, így néhány nappal ezelőtt már az 53. házassági évfordulójukat ünnepelhették volna, ám sajnos az énekesnő akkor már az intenzív osztályon volt, akárcsak június 8-ai 75. születésnapjakor. A sztárpárnak öt évtizedes házassága alatt sosem született gyermeke, aminek okáról korábban többször is mesélt.

„Harmincéves koromig nem éreztem azt, hogy anya szeretnék lenni, amikor is úgy látszott, eljött az idő arra, hogy lehessen kisbabám. Abbahagytuk a védekezést, és megvolt a szándék arra, hogy ha megtörténik, akkor megtörténik. Megnyugodtunk, amikor az orvos azt mondta nekünk, hogy szülők lehetünk, de sajnos a terhesség két és feledik hónapjában elvetéltem a babámmal. Én és Rob újra próbálkoztunk egy pár év múlva, de nem jártunk szerencsével. Nagyon elfoglalt voltam a turnék miatt, ami különben sem lett volna jó a gyerek számára. De közben túl késő lett, hogy gyerekem szülessen” - mesélte 2010-ben a BBC-nek, így most a gyászoló férj sajnos egyedül maradt.

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