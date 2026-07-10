Szandi megható sorokkal búcsúzott Bonnie Tylertől! – „Köszönöm az inspirációt”

Tegnap érkezett a hír, hogy Bonnie Tyler, a 80-as évek ikonikus énekesnője örökre lehunyta szemeit. Márciusban még koncertezett, ám május elején már kórházban kezelték, mivel bélperforáció alakult ki nála, ami miatt egyből életmentő műtétet kellett rajta végezni. A beavatkozás bár sikeres volt, de mesterséges kómába helyezték a legendás előadót. Június közepén mindenki elhitte, hogy Bonnie Tyler meggyógyul, mivel felébredt a kómából, ám pár héttel később már haláláról adott ki közleményt a család.

Bonnie Tyler halála hirtelen érte a rajongókat, pedig betegségével már hosszú ideje, nagy harcot vívott (Fotó: PHOTOTHEQUE LECOEUVRE / AFP)

Szandi szép sorokkal búcsúzott Bonnie Tylertől

Tegnap örökre itt hagyott minket Bonnie Tyler. ‘89-ben, 13 éves kislányként leesett állal hallgattam a Holding Out for a Hero-t. Talán ezzel a dallal kezdődött a rockzene iránti szeretetem

– írta az énekesnő közösségi oldalán, akinek nagy példaképe volt a walesi énekesnő.

Szandi karrierjét nem csak a gyerekkori emlékek miatt határozta meg a nem rég 75 évessé váló Bonnie Tyler, hanem pályafutása későbbi részében is valahogy mindig képbe került valamelyik dala. „Évekkel később Nekem a fény kell címmel dolgoztuk fel ezt a dalt. Azóta is minden koncertem egyik meghatározó pillanata. Tavaly pedig a Sztárban Sztár All Stars-ban is az Ő egyik legszebb dalát énekelhettem. Valahogy mindig elkísérte az utamat” – jegyezte meg Szandi.

Bonnie Tylerként lépett színpadra Szandi (Fotó: MW Bulvár)

Szandi köszönetet is mondott a példaképének

Köszönöm az inspirációt, ami kislánykorom óta velem van. Köszönöm mindazt, amit a zenéjével adott nekünk, és hogy ennyi ember életében hagyott maradandó nyomot. Isten nyugosztalja. Jó utat…

– búcsúzott az énekesnő.

Szandi a Sztárban Sztár All Stars tavalyi évadjában éppen Bonnie Tyler Total Eclipse of the Heart című slágerét énekelte, amivel a rajongókat és a zsűrit is elkápráztatta. Számára ez egy örök emlék marad, amit innentől senki nem veheti el tőle. Erre a pillanatra is büszkén tekint majd vissza az énekesnő.