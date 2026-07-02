Boráros Gábor párja megerősítette a szakítást: A pszichológus szerint Zora ezt újabb veszteségként élheti meg

Boráros Gábor és Jákli Mónika kislánya még csak 4 éves, így édesanyja halálát még nem tudja igazán feldolgozni, azt azonban bizonyára érzi, hogy élete legfontosabb női alakja már nincs mellette. A tragédia óta Zorát az édesapja neveli, így a ketrecharcos új párja, Dóri is aktív résztvevője volt az életének. Most azonban, hogy az egykori szerelmesekről kiderült, külön utakon folytatják, ez a kicsi számára egy újabb komoly veszteséget jelenthet. Erről beszélt most lapunknak Drelyó Ágnes pszichológus.
Dóra az Instagram-oldalán, egy kérdezz-felelek alkalmával erősítette meg, hogy már nem alkotnak egy párt Boráros Gáborral, ami természetesen Zorára is hatással van. A szakértő szerint az elválás komoly lelki problémákat is okozhat a 4 éves kislánynak.
„A problémát itt az jelenti, hogy a gyereknek már van egy nagy veszteségélménye, az anyukájának a halálával, és mivel ebben a korban a gyerekek még nagyon intenzíven kötődnek a gondviselőikhez, de az ok-okozati összefüggéseket még nem tudják összekötni egy-egy eseménnyel. Ezáltal az, hogy az édesanyja elvesztése után fél évvel, az édesapja új párja is kilép az életéből, nagyon sokféleképpen hathat rá” – kezdte Drelyó Ágnes.
Egyrészt ezt megélheti újabb veszteségként, hogyha ez a hölgy rendszeresen jelen volt az életében és részt vett a napi rutinjában, mert akkor egy nagyon fontos kötődési személlyé válhatott számára. Különösen, hogy a gyermek azt nem érti meg, hogy a felnőttek szakítottak, hanem azt érzékeli, hogy megint eltűnt valaki, akit szeretett. Így, ha ilyenkor a szülő nem magyarázza el, hogy ez egy tőle független dolog, akkor bekövetkezhet önhibáztatás, azaz azt gondolja, hogy azért hagyták el, mert ő nem volt elég jó. De kiválthat esetlegesen félelmet, szorongást is, amik nyomán kialakulnak alvási nehézségek, dühkitörések, vagy egyfajta regresszív viselkedés, minthogy elkezdi szopni az ujját, vagy éppen bepisil éjszaka, mert egy olyan feszültség van benne, amit a korából adódóan nem tud feloldani
– fejtette ki a pszichológus.
Boráros Gábor barátnőjének a fokozatosságra kell törekednie
Drelyó Ágnes azt is elmagyarázta, hogy egy ilyen esetben mit kell tennie az édesapának, és egykori párjának, hogy a lehető legkevesebb fájdalmat okozzák.
„Nagyon fontos lenne, hogy ez a hölgy teljesen ne tűnjön el a gyerek életéből. Tehát fokozatos elvonulás történjen, egy fokozatos leválás, hiszen egy felnőtt részben felelősséget vállal a gyermekért attól a pillanattól, hogy bevonódik az életébe. Ezért kell, hogy valamilyen módon elérhető legyen még a gyerek számára, akár úgy, hogy heti egy-két alkalommal találkoznak, együtt játszanak, hogy a gyerek ne mindent vagy semmit alapon élje meg a világot” – magyarázta a szakértő.
És persze az apukának is mind fizikailag, mind érzelmileg elérhetőnek kell lennie. Emellett a szorongásokat is fel kell tudnia úgy oldani, hogy sokat beszélget vele, és elmagyarázza a korához megfelelő szinten, hogy nem miatta történnek ezek a dolgok, és ő itt marad neki, nem fog eltűnni, hiszen a biztonságérzete is sérült. Ebben egyébként egy rendszeres, kiszámítható napi ritmus is segíthet, épp úgy, ahogy az érzelmek szabad megélése és átbeszélése, mert ezek is a biztonságérzetet erősítik
– tanácsolta Boráros Gábornak.