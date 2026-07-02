Boráros Gábor párja megerősítette a szakítást: A pszichológus szerint Zora ezt újabb veszteségként élheti meg

Boráros Gábor és Jákli Mónika kislánya még csak 4 éves, így édesanyja halálát még nem tudja igazán feldolgozni, azt azonban bizonyára érzi, hogy élete legfontosabb női alakja már nincs mellette. A tragédia óta Zorát az édesapja neveli, így a ketrecharcos új párja, Dóri is aktív résztvevője volt az életének. Most azonban, hogy az egykori szerelmesekről kiderült, külön utakon folytatják, ez a kicsi számára egy újabb komoly veszteséget jelenthet. Erről beszélt most lapunknak Drelyó Ágnes pszichológus.

Boráros Gábor kislánya sok időt töltött az egykori sportoló új párjával, amióta Jákli Mónika meghalt, de most őt is „elveszíti” (Fotó: Boráros Gábor/Facebook)

Dóra az Instagram-oldalán, egy kérdezz-felelek alkalmával erősítette meg, hogy már nem alkotnak egy párt Boráros Gáborral, ami természetesen Zorára is hatással van. A szakértő szerint az elválás komoly lelki problémákat is okozhat a 4 éves kislánynak.

„A problémát itt az jelenti, hogy a gyereknek már van egy nagy veszteségélménye, az anyukájának a halálával, és mivel ebben a korban a gyerekek még nagyon intenzíven kötődnek a gondviselőikhez, de az ok-okozati összefüggéseket még nem tudják összekötni egy-egy eseménnyel. Ezáltal az, hogy az édesanyja elvesztése után fél évvel, az édesapja új párja is kilép az életéből, nagyon sokféleképpen hathat rá” – kezdte Drelyó Ágnes.

Egyrészt ezt megélheti újabb veszteségként, hogyha ez a hölgy rendszeresen jelen volt az életében és részt vett a napi rutinjában, mert akkor egy nagyon fontos kötődési személlyé válhatott számára. Különösen, hogy a gyermek azt nem érti meg, hogy a felnőttek szakítottak, hanem azt érzékeli, hogy megint eltűnt valaki, akit szeretett. Így, ha ilyenkor a szülő nem magyarázza el, hogy ez egy tőle független dolog, akkor bekövetkezhet önhibáztatás, azaz azt gondolja, hogy azért hagyták el, mert ő nem volt elég jó. De kiválthat esetlegesen félelmet, szorongást is, amik nyomán kialakulnak alvási nehézségek, dühkitörések, vagy egyfajta regresszív viselkedés, minthogy elkezdi szopni az ujját, vagy éppen bepisil éjszaka, mert egy olyan feszültség van benne, amit a korából adódóan nem tud feloldani

– fejtette ki a pszichológus.