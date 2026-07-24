Boráros Gábor megtört a szakítás után: újra üzent volt párjának

Két év után véget ért Boráros Gábor és Hosszú Dóra kapcsolata. Az MMA-harcos korábban megerősítette a szakítás hírét, és elmondta, hogy nagyon megviseli a történtek alakulása – írja a Blikk.
A sportoló szerint rendkívül nehéz számára elfogadni, hogy már nincs mellette egykori párja. Saját bevallása szerint életében nem élt át még olyan mély és fájdalmas időszakot, mint most.
Boráros Gábor megpróbálta visszahódítani volt párját
A szakítás után Boráros Gábor többször is utalt arra, hogy szeretné újraépíteni kapcsolatát Hosszú Dórával. A nő azonban korábban azt mondta, hogy komoly okok vezettek a döntéséhez, és egyelőre nem változtat az álláspontján.
A ketrecharcos nyíltan vállalja érzéseit, és közösségi oldalán is beszélt arról, mennyire hiányzik neki korábbi szerelme.
„A legkeményebb harc az közt zajlik, amit tudsz, és amit érzel. Sokan mondják, hogy idővel jobb lesz. De hogy lesz jobb idővel, ha azóta mintha megállt volna az idő, és csak a nem múló, fojtogató érzés maradt”
– fogalmazott a sportoló. Hozzátette, hogy bár sokan azt mondják, az idő majd segít, jelenleg még mindig a veszteség és a hiány érzése uralja a mindennapjait.
Boráros Gábor kimondta: Tudja, ki küldte rá a gyermekvédelmet
Ahogyan arról korábban beszámoltunk, Boráros Gábor ellenőrzést kapott a szlovák gyermekvédelmi hivataltól, miután egy „ismeretlen” bejelentést tett, hogy nem megfelelően gondoskodik kislányáról. A történések óta eltelt két hét, Boráros Gábor pedig most új fejleményekkel jelentkezett be követőihez. Az édesapa egy újabb, rövid videót tett közzé, melyben egészen konkrétan megnevezi azt a személyt, aki tudomása szerint ráküldte a szlovák hatóságokat.