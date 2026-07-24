Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Meghalt a KSI 18 éves vízilabdázója, Kiss Csanád Noel

Boráros Gábor

Boráros Gábor megtört a szakítás után: újra üzent volt párjának

1 órája
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
A sportoló nehéz időszakon megy keresztül, miután szakított párjával, Hosszú Dórával. Boráros Gábor és volt kedvese közötti kapcsolat lezárása olyan fájdalmat okozott neki, amelyhez hasonlót állítása szerint még soha nem érzett.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Boráros Gáborpárkapcsolatszakítás

Két év után véget ért Boráros Gábor és Hosszú Dóra kapcsolata. Az MMA-harcos korábban megerősítette a szakítás hírét, és elmondta, hogy nagyon megviseli a történtek alakulása – írja a Blikk.

Boráros Gábor
Boráros Gábor
Fotó: Mediaworks Archív

A sportoló szerint rendkívül nehéz számára elfogadni, hogy már nincs mellette egykori párja. Saját bevallása szerint életében nem élt át még olyan mély és fájdalmas időszakot, mint most.

Boráros Gábor megpróbálta visszahódítani volt párját

A szakítás után Boráros Gábor többször is utalt arra, hogy szeretné újraépíteni kapcsolatát Hosszú Dórával. A nő azonban korábban azt mondta, hogy komoly okok vezettek a döntéséhez, és egyelőre nem változtat az álláspontján.

A ketrecharcos nyíltan vállalja érzéseit, és közösségi oldalán is beszélt arról, mennyire hiányzik neki korábbi szerelme.

„A legkeményebb harc az közt zajlik, amit tudsz, és amit érzel. Sokan mondják, hogy idővel jobb lesz. De hogy lesz jobb idővel, ha azóta mintha megállt volna az idő, és csak a nem múló, fojtogató érzés maradt”

– fogalmazott a sportoló. Hozzátette, hogy bár sokan azt mondják, az idő majd segít, jelenleg még mindig a veszteség és a hiány érzése uralja a mindennapjait.

Boráros Gábor kimondta: Tudja, ki küldte rá a gyermekvédelmet

Ahogyan arról korábban beszámoltunk, Boráros Gábor ellenőrzést kapott a szlovák gyermekvédelmi hivataltól, miután egy „ismeretlen” bejelentést tett, hogy nem megfelelően gondoskodik kislányáról. A történések óta eltelt két hét, Boráros Gábor pedig most új fejleményekkel jelentkezett be követőihez. Az édesapa egy újabb, rövid videót tett közzé, melyben egészen konkrétan megnevezi azt a személyt, aki tudomása szerint ráküldte a szlovák hatóságokat.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!