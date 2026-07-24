Súlyos betegséggel született a Republic sztárjának a fia: megrázó őszinteséggel vallott a frontember

Boros Csaba, a Republic zenekar frontembere a Ridikül vendégeként őszintén mesélt ikerfiai világra jöttéről, valamint arról az embert próbáló, mély érzelmi megpróbáltatásokkal teli időszakról, amelyet a családjának át kellett vészelnie. A zenész elárulta, hogy egyik kisfia, Ákos oxigénhiányos agyvérzéssel született. Bár a felépülésig vezető út rendkívül küzdelmes és lelkileg megterhelő volt, ma már megnyugvással és mosollyal az arcán képes beszélni a múltbéli eseményekről.

Boros Csaba fia agyvérzéssel született (Fotó: Origo)

Boros Csaba gyerekei nehezen jöttek a világra

A drámai pillanatokat felidézve a zenész így kezdte a történetet:

Az egyik fiam oxigénhiányos agyvérzéssel született, ő az Ákos, ő volt a „B” magzat. Bálint jól berugdosta őt az anyukája bordája alá, és ki tudja, mi lett volna, ha az orvosok nem vitatkoznak össze azon, hogy még egy hetet bent legyen vagy ne legyen bent

– árulta el Boros Csaba. Mint kiderült a feleségének, Szilviának a kezelőorvosa már szerette volna világra segíteni az ikreket, egy másik szakember azonban korainak tartotta a szülést, és nem értett egyet a beavatkozással. A kialakult helyzet és a bizonytalanság érthető módon rendkívül megviselte az édesapát: „Nyilvánvalóan akkor nagyon indulatos voltam, és nagyon dühös. Nehéz volt a helyzetet elfogadni” – ismerte el őszintén a frontember.

Mélypontra került

A tehetetlenség és a kétségbeesés teljesen elhatalmasodott rajta abban az időszakban, hiszen szülőként képtelen volt előre látni, miként alakul majd a családjuk élete egy ilyen kritikus helyzetben: „Nagyon dühös voltam az egész életre és mindenre” – vallotta be. Később az is kiderült, hogy a kisfiú vashiánnyal küzd, ám a család szerencséjére kiváló és elhivatott szakemberek siettek a segítségükre. Boros Csaba a mai napig mérhetetlen hálát érez azok iránt a gyógypedagógusok iránt, akik áldozatos munkájukkal talpra állították a gyermekét.

Hihetetlen kedves és rendes emberek, hozzáértő gyógypedagógusok állították talpra a gyerekemet

– fogalmazott mosolyogva, hozzátéve, Ákos fia mára a család mókamestere lett.