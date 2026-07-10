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izgalom

Brasch Bence édesanyja rosszul lett fia bokszmeccse miatt!

27 perce
Olvasási idő: 5 perc
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A színész hatalmas rajongótáborra tett szert a Sztárbox alatt, ahol mindenkit megvert, akivel csak szembe találta magát. Brasch Bence édesanyja azonban nem élte meg olyan egyszerűen fia szereplését.
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izgalomédesanyaBrasch Bence

Brasch Bence korábban nagy sikert aratott az RTL műsorában, ahol nehézsúlyú bajnok lett. Most Peller Mariannak mesélt Bence és édesanyja arról, hogy hogyan is élték meg ezt a pillanatot. Az anyuka finoman szólva is elég nehezen dolgozta fel, hogy egy rossz pillanat is elég, hogy fia kiütést kapjon. Bence azonban, édesanyja legnagyobb szerencséjére, mindenkit legyőzött, így komolyabb sérülés nélkül megúszta a bunyót.

2025.08.07. Szeged A 3 Testőr musical szereplője Brasch Bence, Porthos szerepében. Fotó: Karnok Csaba (KC) – Délmagyarország (DM)
Brasch Bence a frászt hozta anyukájára a műsor alatt (Fotó: Karnok Csaba)

Brasch Bence édesanyja őszintén mesélt erről az időszakról

A tehetséges színész-énekes nem engedte édesanyjának, hogy személyesen nézze meg, ahogy a Sztárboxban szerepel, aminek egyszerű oka is volt.

Amikor felkérték Bencét, hogy szerepeljen, akkor nagyon örültem és alig vártam, hogy majd ott szurkoljak neki. Erre mondta, hogy nem lenne jó ötlet. Ez rosszul esett, hogy egy ennyire fontos eseményen nem lehetek a fiam mellett. Utólag viszont megköszöntem, hogy letiltott erről

– jegyezte meg Ilona.

Egy édesanyának nem egyszerű azt látni, ahogy a szeretett fiát bármelyik pillanatba kiüthetik, és Bence anyukája nem is viselte ezt jól. Borzasztó volt nézni úgy, hogy nem tudhatod, mi lesz a vége. Főleg a nehézsúlynál, akár egy ütéstől is súlyos sérüléseket lehet szenvedni. Az első meccsnél felhangosítottam a tévét, kimentem a fürdőbe, hideg vizet engedtem a csuklómra és légző gyakorlatokat végeztem” - árulta el Brasch Bence édesanyja.

Meghúzták Brasch Bence parkoló autóját.
Brasch Bence édesanyja nem bírta végignézni fia egyik meccsét sem (Fotó: Instagram)

Csak ezek után jött a legnagyobb izgalom

A harmadik meccsénél mér teljesen elvonultam a ház másik oldalára. A kis unokáim nézték és ők kiabálták, hogy menjek, mert a bácsi lóg a kötélen, vége. Akkor ilyen eszméletvesztéses állapotban rohantam a tévéhez, de végül sikerült megnyugodnom. Ez a sok minden összejött és lettek is egészségügyi problémáim, amik egyértelműen ehhez vezetnek vissza

– mondta Peller Mariann podcast műsorában az anyuka.

Brasch Bence fia idén lett egy éves, így a színész is átérzi azt, hogy min mehetett keresztül édesanyja, amíg ő a ringben próbált szerencsét. Elmondása szerint gondolkodott rajta, hogy valamiféle harcművészetet tanulnia kellene gyermekének, de ezek után kétszer is átgondolja majd ezt az ötletet.

 

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