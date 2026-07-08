Így él a válás óta Brasch Bence: Végre fellélegzett, amióta kiderült az igazság?

Brasch Bence és Gál Réka Ágota válásáról először csak kommentekben pletykáltak a rajongók, és bár a színésznő először cáfolta a híreket, volt férje már másnap kiadott egy közleményt, amiben elismerte, hogy külön utakon folytatják. És bár az okokról egyikőjük sem számolt be a kisfiuk védelme érdekében, a színházi körökben megcsalásról suttognak. Bence azonban egyáltalán nem mutatja a nyilvánosság előtt, hogy összeomlott volna, sőt nagyon úgy tűnik, mintha fellélegzett volna a titkolózás után. Kiderült, hogy él most a színész.

Brasch Bence felesége nélkül is boldognak látszik (Fotó: Karnok Csaba/Délmagyarország)

Brasch Bence válása óta éppúgy rengeteget dolgozik, mint eddig. Bár az Erkel Színház idei évada véget ért, és a Hogyan tudnék élni nélküled? folytatásának forgatásai is befejeződtek, a nyári koncertszezon azonban ezerrel dübörög. A színész-énekes a fellépések mellett pedig természetesen kisfiával is igyekszik minél több időt tölteni, aki még csak alig több, mint egyéves, és a szülők nem szeretnék, ha bármit is érzékelne a közöttük kialakult problémákból. Apa és fia sokat sétálnak a városban, ami Bence elmondása szerint az egyik kedvenc közös programjuk, de ha otthoni játékról van szó, azt sem bánják.

Brasch Bence bulizással kapcsolódik ki

A zenész a napokban a Budapest Parkban Fluor 2000-es éveket visszaidéző koncertjén vendégeskedett, ahol amellett, hogy néhány szám erejéig csatlakozott barátjához, hatalmasat bulizott. Úgy tűnik, Brasch Bence szakítása óta a szinglilét minden előnyét kiélvezi, és ugyan családapaként biztosan megvannak számára azok a határok, amiket nem lépne át, de láthatóan jól érzi magát a bőrében.

Brasch Bence hajbeültetésre adta a fejét?

A rajongók azt is észrevették, hogy bár a színész fizikumára vagy éppen öltözködési stílusára eddig sem lehetett panasz, most jobban néz ki, mint valaha. Brasch Bence fiatalon még tinilányok ezreit megbolondító hajkoronával hódított, 35 éves korára azonban sajnos szembe kellett néznie a kopaszodással. Most azonban úgy tűnik, mintha ismét kezdene visszanőni a haja, annak ellenére, hogy sosem számolt be róla, hogy hajbeültetésen esett volna át. Ettől függetlenül persze a rajongók szinte biztosak benne, hogy erről lehet szó, de cseppet sem bánják, hiszen nagyon jól áll neki.