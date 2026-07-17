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Oscar-díj

Meghalt a Reszkessetek, betörők! 2. Oscar-díjas sztárja

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81 éves korában meghalt az Oscar-díjas ír színésznő, akit a világ a Bal lábam és a Reszkessetek, betörők! 2. – Elveszve New Yorkban című filmekből is jól ismert. Brenda Fricker évtizedeken át meghatározó alakja volt a film- és televíziós világnak, halálhírét ügynöke jelentette be.
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Oscar-díjBrenda Frickerszínésznőgyászhír

81 éves korában meghalt Brenda Fricker Oscar-díjas ír színésznő, aki generációk számára vált ismertté a Bal lábam című filmben nyújtott alakításával, valamint a Reszkessetek, betörők! 2. – Elveszve New Yorkban kedves galambos asszonyaként - írja a BBC.

Quand Harriet decoupe Charlie So I married an axe murderer 1993 Real : Thomas Schlamme Brenda Fricker Nancy Travis Mike Myers. Collection Christophel © TriStar Pictures/Fried/Woods Films (Photo by TriStar Pictures/Fried/Woods Fil / Collection ChristopheL via AFP)
Brenda Fricker - Fotó: TRISTAR PICTURES/FRIED/WOODS FIL / Collection ChristopheL via AFP

Brenda Fricker élete

Brenda Fricker 1990-ben nyerte el a legjobb női mellékszereplőnek járó Oscar-díjat a Bal lábam című filmben nyújtott alakításáért, amelyben Daniel Day-Lewis édesanyját formálta meg. 

A film Christy Brown ír festő és író igaz történetét dolgozta fel, Fricker alakítását pedig világszerte elismerték.

A televíziónézők számára is ismerős lehetett: 1986-tól kezdve Megan Roach nővért alakította a nagy sikerű Casualty című brit kórházsorozatban, amelynek egészen 2010-ig visszatérő szereplője maradt.

A legtöbben azonban talán a Reszkessetek, betörők! 2. – Elveszve New Yorkban című karácsonyi klasszikusból emlékeznek rá, ahol a Central Parkban élő galambos asszonyt játszotta. A megható mellékszerep máig a film egyik legkedveltebb karakterének számít.

A színésznő halálhírét ügynöke, Phil Belfield jelentette be. Közleményében úgy fogalmazott:

Soha többé nem lesz hozzá hasonló, és a világ szegényebb lett a hiányával.

 Hozzátette, megtiszteltetés volt ismerni és együtt dolgozni vele, emléke pedig örökké élni fog családja, barátai, kollégái és a rajongók szívében.

Brenda Fricker több mint öt évtizedes pályafutása során számos emlékezetes filmes és televíziós szerepet alakított, nevét pedig örökre beírta a filmtörténelembe Oscar-díjas teljesítményével és ikonikus karaktereivel.

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