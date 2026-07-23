40 év után ismét Magyarországra jön a Queen gitárosa? Brian May a Forma-1 Magyar Nagydíján jelenhet meg

A Queen 40 éve lépett fel a Népstadionban, amit Freddie Mercury Tavaszi szél előadása tett igazán legendássá. Ráadásul mindössze két héttel később rendezték megy az első Forma 1-es Magyar Nagydíjat a Hungaroringen. A két jeles évforduló pedig most összeér, ugyanis bár a legendás énekes már nem térhet vissza hazánkba, de Szujó Zoltán és a Hungaroring elnök-vezérigazgatója szerint Brian May részt vesz az idei futamon. Itt vannak a részletek.

Épp a Queen budapesti koncertjének 40. évfordulójakor látogathat ide Brian May, a híresztelések szerint a Forma-1-es futamra érkezik (Fotó: Getty Images)

Brian May Magyarországra látogathat

A Queen 1986. július 27-én valósággal felrobbantotta a Népstadiont, amiről a rajongók máig beszélnek. Idén pedig majdnem erre a napra esik a Forma-1 Magyar Nagydíjának futama, amin a jelek szerint a zenekar ikonikus gitárosa is részt vesz. Brian May magyarországi látogatásáról Szujó Zoltán számolt be ma reggel Bochkor Gáboréknak.

Én egy pletykát hallottam. Ugye 1986-ban nem csak az első Forma-1-es Magyar Nagydíjat rendezték meg, hanem ami legalább ennyire fontos volt társadalmi szempontból, az az elhíresült Queen koncert volt a Népstadionban. Ennek most van a 40 éves évfordulója, ahogy a Hungaroring létének is, és azt hallottam, hogy lehet, hogy Brian May itt lesz a hétvégén. Megerősítést még nem kaptam, de majd körbeszimatolok

– árulta el Szujó Zoli a Bochkorban.

Sir Brian May érkezésére több jel is utal

Bár a kommentátor egyelőre nem tudott pontos részleteket, a TV2 Tények Plusz is arról számolt be, hogy Sir Brian May részt vesz majd a versenyen, kiemelt vendégként, sőt egy interjúban Gyulay Zsolt, a Hungaroring igazgatója szintén azt mondta, hogy állítólag kértek paddock jegyet a Queen tagjai számára, bár ez is csak pletykaként hangzott el. De ha a legendás zenész valóban eljön, akkor feltehetően a Ferrari színeiben tűnik majd fel, ugyanis a három héttel ezelőtti Brit Nagydíjon, Silverstone-ban szintén így tett. Sőt, arra a futamra még unokája, Michael is elkísérte, bár arra valószínűleg nincs túl sok esély, hogy a fiatal srác ide éppúgy vele tart majd. Az viszont biztos, hogy a száguldó cirkusz rajongóinak érdemes lesz nyitott szemmel járni a helyszínen, hiszen bármikor elcsíphetnek egy-egy világsztárt, miután tavaly például a Guns N’ Roses énekese, Axl Rose sétálgatott a paddockban.