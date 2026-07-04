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énekesnő

Ismét mindenkit sokkolt Britney Spears: 44 évesen újra anya akar lenni

7 perce
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Meglepő kijelentést tett az énekesnő. Britney Spears a minap a közösségi oldalán osztott meg egy személyes titkot.
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énekesnőkisbabaBritney Spearsvallomás

Britney Spears az évek során nem egyszer hökkentette már meg a nyilvánosságot botrányos viselkedésével és váratlan kijelentéseivel. Csak a közelmúltban azzal hívta fel magára a figyelmet, amikor elő kellett állítani ittas vezetésért, majd nem sokkal később, miután elhagyta a rehabilitációs intézményt, kiabálni és ugatni kezdett egy étteremben, és egy késsel a kezében mászkált fel-alá. Az amerikai énekesnő június végén a közösségi oldalán jelentkezett egy videóval, amelyen sárga ruhában vonaglott a kamera előtt, kis gitárral a kezében, majd a bizarr performance-ot követően egy vallomással állt elő - vette észre a Life.hu.

Britney Spears, BritneySpears, US singer Britney Spears arrives for the premiere of Sony Pictures' "Once Upon a Time... in Hollywood" at the TCL Chinese Theatre in Hollywood, California on July 22, 2019. (Photo by VALERIE MACON / AFP)
Nem várt vallomást tett Britney Spears = Fotó: AFP/Valerie Macon

Nem várt vallomást tett Britney Spears

Ez egy érzelmekkel teli nap számomra. A gitárok kis idegenekre emlékeztetnek. Olyan gyengék húrok. Azt mondják, a zene az angyalok beszéde. Ezt még Mexikóban vettem, abban a reményben, hogy egy napon lesz még egy babám

- mondta el Britney.

Az énekesnőnek egyébként van már két felnőtt fia, a 20 éves Sean Preston és a 19 éves Jayden James, akik még a Kevin Federline-nel kötött házasságából születtek. A jóképű fiatalok a közelmúltan a párizsi divathéten debütáltak modellként, és bár korábban kerülték a nyilvánosságot, ez alapján úgy fest, mégis inkább a rivadafényben tervezik a jövőjüket.

 

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