"Semmi sem az, aminek látszik" – Britney Spears reagált a legújabb botrányra

Britney Spears megosztotta azokat a fotókat, amelyeken egy luxus terepjáró napfénytetőjén lóg ki egy zsúfolt Los Angeles-i autópályán. Bár a fotók ismét nagy botrányt kavartak, az énekesnőnek ismét volt magyarázata.

Britney Spears viselkedése újabb vitát váltott ki

Fotó: VALERIE MACON / AFP

Britney Spears viselkedése újabb vitát váltott ki

A 44 éves popsztár Instagram-oldalára posztolta ki azokat a fotókat, amiket a TMZ osztott meg róla. A képek csütörtökön készültek, amikor Spears Los Angeles 101-es autópályáján látták, amint egy Mercedes napfénytetőjén lóg ki, táncol és ujjong.

Amit az emberek látnak, az csak két másodpercnyi őrület, ahogy az istenek elé kitárom magam! Pedig a valóságom napokból és órákból áll! Semmi sem az, aminek látszik

– írta a bejegyzésben az énekesnő.

Spears gyakran vág vissza az Instagramon az olykor kiszámíthatatlan viselkedéséből adódó vádakra. A csütörtöki, autókázós pillanat sem volt kivétel. Mostani bejegyzését csak azzal zárta: „Azt hiszem, sokkal gyakrabban kellene kihajolnom a tetőn.”

Az elmúlt években az Instagram lett Spears egyetlen közvetlen kommunikációs platformja a rajongókkal, mióta 2019-ben visszavonult a nyilvánosság elől, amikor bejelentette: határozatlan időre szünetelteti a fellépéseit. Tavaly novemberben Spears váratlanul törölte fiókját, miután megjelent a You Thought You Knew című memoár, amelyet volt párja, Kevin Federline írt. Viszont hetekkel később visszatért egy bejegyzéssel, amelyben nyíltan beszélt az általa elszenvedett fájdalmakról – emlékeztet az Entertainment Weekly.