A kánikula és a hőségriadó sem állítja meg az Exatlon sztárját: Buzás Dorottya még ilyenkor is sportol

Miközben az országot kánikula sújtja, és a hőségriadó miatt sokan még a legszükségesebb teendőket is igyekeznek a hűvösebb órákra időzíteni, az Exatlon Hungary korábbi versenyzője ez sem tartja vissza attól, hogy aktív maradjon. Buzás Dorottya mindig is a mozgás szerelmese volt, ráadásul imád új sportágakat kipróbálni, így a nyári forróságban sem mond le kedvenc elfoglaltságairól.

Buzás Dorottya több sportot űz egyszerre (Fotó: TV2)

Buzás Dorottya Instagram-oldalán osztja meg a követőivel az edzéseit

Buzás Dorottya a TV2 Mokkában mesélt arról, milyen mozgásformák töltik ki a mindennapjait, és azt is elárulta, hogy a nagy meleg ellenére sem hagyja ki az edzéseket.

Görkorizni szoktam, futni, edzőterembe járni – bár ez utóbbit kicsit kevesebbszer, mert szeretek kültéren lenni –, BMX-ezni, és szerintem jelenleg ennyi. Ezeket ebben a hőségben is szoktam végezni

– mondta Buzás Dóri a TV2 Mokkában.

A sportoló különösen megszerette a BMX-et, amellyel rendszeresen pumpapályákra is ellátogat. A közösségi oldalán gyakran oszt meg videókat az edzéseiről, követői pedig láthatják, milyen elszántan fejleszti magát. Ugyanakkor arra is ügyel, hogy a legforróbb órákban ne tegye ki magát felesleges terhelésnek.

„Tulajdonképpen ezeken a pályákon csak végig kell gurulni, a cél az, hogy minél gyorsabban. Ide nem nagyon szoktam ebben a melegben kimenni. Ebben a 11-től 16 óráig tartó hőségben kerülöm a kültéri mozgást, de az előtte és utána lévő időszakban ugyanúgy szoktam űzni mindegyik mozgásformát.”