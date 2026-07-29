A kánikula és a hőségriadó sem állítja meg az Exatlon sztárját: Buzás Dorottya még ilyenkor is sportol

Miközben az országot kánikula sújtja, és a hőségriadó miatt sokan még a legszükségesebb teendőket is igyekeznek a hűvösebb órákra időzíteni, az Exatlon Hungary korábbi versenyzője ez sem tartja vissza attól, hogy aktív maradjon. Buzás Dorottya mindig is a mozgás szerelmese volt, ráadásul imád új sportágakat kipróbálni, így a nyári forróságban sem mond le kedvenc elfoglaltságairól.
Buzás Dorottya Instagram-oldalán osztja meg a követőivel az edzéseit
Buzás Dorottya a TV2 Mokkában mesélt arról, milyen mozgásformák töltik ki a mindennapjait, és azt is elárulta, hogy a nagy meleg ellenére sem hagyja ki az edzéseket.
Görkorizni szoktam, futni, edzőterembe járni – bár ez utóbbit kicsit kevesebbszer, mert szeretek kültéren lenni –, BMX-ezni, és szerintem jelenleg ennyi. Ezeket ebben a hőségben is szoktam végezni
– mondta Buzás Dóri a TV2 Mokkában.
A sportoló különösen megszerette a BMX-et, amellyel rendszeresen pumpapályákra is ellátogat. A közösségi oldalán gyakran oszt meg videókat az edzéseiről, követői pedig láthatják, milyen elszántan fejleszti magát. Ugyanakkor arra is ügyel, hogy a legforróbb órákban ne tegye ki magát felesleges terhelésnek.
„Tulajdonképpen ezeken a pályákon csak végig kell gurulni, a cél az, hogy minél gyorsabban. Ide nem nagyon szoktam ebben a melegben kimenni. Ebben a 11-től 16 óráig tartó hőségben kerülöm a kültéri mozgást, de az előtte és utána lévő időszakban ugyanúgy szoktam űzni mindegyik mozgásformát.”
Buzás Dorottya Exatlon Hungary versenyzője volt
Dorottya szerint a nyári sportolásnak megvannak a maga szabályai, amelyeket érdemes mindenkinek betartani. Úgy véli, néhány egyszerű dologgal sokat tehetünk azért, hogy biztonságosan mozogjunk még a kánikula idején is.
„Ezekben a meleg időszakokban nagyon fontos, hogy extra vitamin mennyiséget vigyünk be, az elektrolitokat pótoljuk, mert izzadás során nagyon könnyen – akár még hogy ha csak kimegyünk sétálni –, nagyon sok ásványi anyagot tudunk veszíteni a szervezetünkből.”
A megfelelő öltözet is nagyon fontos, kerülni kell a sötét ruhákat, főleg biciklizésnél, futásnál vagy gyaloglásnál, inkább egy világosabb ruha az ideális, ami jól szellőzik, ehhez pedig sapka, napszemüveg társuljon.
„A folyadék fogyasztás is nagyon fontos. Ez az a három, ami szerintem elengedhetetlen. Mindenféleképpen azt ajánlom az embereknek, hogy sportoljanak melegben is, még hogy ha nehezebb is. Nem baj, ha a teljesítmény egy kicsit visszaesik, figyelni kell a szervezetet, ha elfáradnak, nyugodtan pihenjenek. Ilyenkor inkább élvezetből kell sportolni. Én nagyon szeretek melegben sportolni.”
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