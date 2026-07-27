Súlyos kórt diagnosztizáltak a népszerű énekesnőnél

Nyílt levélben osztotta meg rajongóival Carly Simon, hogy Parkinson kórral él. A 83 éves énekesnő elmondta, sokan érdeklődtek az elmúlt időszakban, miért vonult vissza a nyilvánosságtól.

Carly Simon először beszélt a Parkinson kórról és a nehéz évekről. Fotó: ANGELA WEISS / AFP

Carly Simon megtörte a csendet

Simon szerint időre volt szüksége ahhoz, hogy feldolgozza a diagnózist, alkalmazkodjon az új helyzethez, és eldöntse, nyilvánosan is beszéljen róla.

Elmondása szerint egészségügyi problémái térd- és csípőízületi gyulladással kezdődtek, amelyek miatt három ízületpótló műtéten is átesett. A rehabilitáció során azonban egyre komolyabb mozgásproblémákat tapasztalt.

Később már nehezen tudott felállni a székből vagy a kanapéról, végül pedig jelentős segítség nélkül járni sem tudott. A minnesotai Mayo Klinikán végzett átfogó kivizsgálás után állapították meg nála a Parkinson kórt.

Az énekesnő gyógyszeres kezelést kap a merevség és más tünetek enyhítésére.

Simon arról is beszélt, hogy időközben bazálsejtes bőrrák miatt arcműtéten is átesett. A beavatkozás nyomai miatt hosszú ideig kellemetlenül érezte magát a nyilvánosság előtt.

„A mozgásproblémák, a Parkinson diagnózisa, a műtét és mindennek a lelki terhe miatt a visszavonulás tűnt a legjobb megoldásnak” – fogalmazott.

Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy nem tekinti a betegséget sem ajándéknak, sem áldásnak.

„Nehéz, frusztráló és időnként ijesztő. Még mindig tanulom, hogyan éljek együtt vele anélkül, hogy úgy érezzem, feladtam önmagam egy részét.”

A nehézségek ellenére Carly Simon megerősítette, hogy Comes in Waves című új albuma augusztus 14-én jelenik meg. Mint mondta, a zenélés segített neki átvészelni a legnehezebb időszakokat.