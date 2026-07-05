A Dallas Lucy Ewingja ma már kétszeres nagymama: Így éli az életét a 67 éves Charlene Tilton

Emlékszik még a Dallasból Lucy Ewingra? A szőke szépséget alakító színésznő, Charlene Tilton ma már kétszeres nagymama, de ez nem azt jelenti, hogy véglegesen nyugdíjba vonult volna.

Charlene Tilton a Dallas népszerű színésznője volt, ő alakította Lucy Ewingot (Fotó: Goldschmidt/hot! magazin/Northfoto)

Charlene Tilton a Dallas című sorozattal vált ismertté

A sorozatot eredetileg 1978 és 1991 között vetítették a CBS csatornán; hazánkban kicsit később, 1990 és 1997 között került adásba a Magyar Televízióban. Számos színész ennek a szériának köszönheti a népszerűségét, például Larry Hagman (Jockey), Linda Gray (Samantha) vagy Charlene Tilton (Lucy).

A CBS eredetileg csak egy ötrészes minisorozatnak tervezte minden idők egyik legnépszerűbb televíziós sorozatát, a Dallast, amely végül összesen 13 évadot ért meg.

A Dallas színésznője csupán 17 éves volt, amikor részt vett a legendás sorozat meghallgatásán; szerencsére sikerrel járt, és megkapta a szerepet. Már a forgatások előtt is ismerte Larry Hagmant, akivel az évek alatt szoros barátságot kötött. Sőt, miután a nyolcadik évad végeztével nem hosszabbították meg Tilton szerződését, a Jockey Ewingot alakító színész annyira kiakadt, hogy kiharcolta a producereknél: vegyék vissza a kolléganőjét. A színésznő végül egészen 1990-ig maradt a szériában, számolt be róla a hot! magazin.

Emlékezetes volt a Dallasban Ray Krebbs és Lucy Ewing titkos afférja (Fotó: CBS Photo Archive/hot! magazin/Getty Images)

Charlene Tilton 67 éves korában csinos nagymama

Sokak emlékeiben a fiatal Charlene Tilton él, pedig a színésznő már 67 éves. Az idő rajta is nyomot hagyott, azonban sokak szerint ma is nagyon csinos. A szépségét ráadásul a lánya is örökölte.

Charlene Tiltonnak egy lánya született, Cherish (Fotó: hot! magazin/Profimedia)

Két váláson is túl van. A lánya, Cherish még az első házasságából született. A családja a legfontosabb a számára, az Instagramjára gyakran tölt fel fotókat a két fiúunokájáról. Bár már a nyugdíjas éveiben jár, hallani sem akar a visszavonulásról: a mai napig aktívan színészkedik. 2026-ban jelent meg a legújabb filmje, a Where The Heart Lands című tévéfilm.