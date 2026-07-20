9 éve vetett véget az életének Chester Bennington: Nem az övé volt az egyetlen sokkoló öngyilkosság

Már kilenc éve annak, hogy Chester Bennington öngyilkos lett, de a Linkin Park rajongói még mindig nem fogták fel igazán. Az énekes mindössze 41 éves volt, amikor úgy döntött: eldobja az életét, ezzel rajongók millióinak szívét törve össze. Ráadásul sajnos nem ő volt az egyetlen sztár, aki csak ilyen végzetes kiutat látott a boldogtalanságból. Összegyűjtöttük a legdöbbenetesebb eseteket.
Chester Bennington halálának okai között egyértelműen meg kell említenünk Chris Cornell öngyilkosságát, ugyanis az egyébként is lelkileg instabil zenészt nagyon megviselte, amikor barátja, a Soundgarden énekese 2017. május 18-án véget vetett az életének. A Grammy-díjas rocker egy koncert után a hotelszobájában akasztotta fel magát, ami Chestert annyira megviselte, hogy mindössze két hónappal később, Chris születésnapján végül ő is hasonló módon végzett magával, Los Angeles-i házában.
Avicii Chester Bennington után egy évvel hunyt el
Avicii, eredeti nevén Tim Bergling a 2010-es évek egyik legmeghatározóbb zenei szereplője volt, mindössze 25 évesen, a zenei magazinok már a világ egyik legismertebb lemezlovasának nevezték. A fiatal srác azonban nehezen küzdött meg a hírnév árnyoldalával, ami végül a halálát is okozta. A svéd DJ végül 2016-ban úgy döntött, visszavonul a turnézástól, akkor még egészségügyi problémáira hivatkozva. És bár a rajongók végig reménykedtek a visszatérésében, 2018. április 20-án azzal a döbbenetes hírrel kellett szembesülniük, hogy Avicii meghalt. A zenész Omán fővárosában, Maszkatban hunyt el, és mint utólag kiderült, öngyilkos lett. A fiatal világsztár egy törött üveggel vágta fel az ereit, és elvérzett.
Robin Williams sem tudott megküzdeni a démonaival
A ’80-as és ’90-es évek imádott komikusa a színfalak mögött rengeteg nehézséggel küzdött, amiket végül sosem tudott legyőzni. Az Oscar-díj, a számos Golden Globe-díj és a világhír olyan nyomást helyezett rá, ami miatt az alkohol és a drogok bűvkörébe került, ezzel egy időben pedig komoly depresszióval is kezelték. Így végül 2014. augusztus 11-én meghozta a végzetes döntést, és otthonában felakasztotta magát. Robin Williams halála után arra is fény derült, hogy korai stádiumban lévő Parkinson-kórral és Lewy-testes demenciával küzdött, amik szintén szerepet játszhattak a tragikus végkimenetelben. A legendás színész épp holnap lenne 75 éves.
A magyar hírességek között is akadnak tragikus történetek
Sajnos nem kell Hollywoodig mennünk egy-egy szívszorító halálesetért, ugyanis a magyar színészek között is akad olyan, aki eldobta az életét. Olvasztó Imre, akit a legtöbben talán az Indul a bakterház Bendegúzaként ismernek, szintén öngyilkos lett. Bár a film máig igazi klasszikusnak számít, a színész számára nem azt a sikert hozta, amire vágyott. Néhány alkotásban ugyan még láthattuk, de végül teljesen maga mögött hagyta a szakmát, és a nyomdaiparban dolgozott haláláig. Olvasztó Imre holttestére 2013. július 13-án találtak rá a Fót és Csomád közötti erdőben, ahol felakasztotta magát. Mindössze 46 éves volt.
Koós Boglárka halála óta még egy év sem telt el
A közelmúltban újabb döbbenetes tragédia rázta meg a magyar színészvilágot, ugyanis a Vígszínház és a Budaörsi Latinovits Színház fiatal csillaga tavaly, 2025. szeptember 2-án kísérelt meg öngyilkosságot a lakásán, ahol kolléganője, Hartai Petra talált rá, miután a reggeli próbán nem jelent meg. Bár akkor még kórházba szállították, és napokig küzdöttek az életéért, Koós Boglárka öngyilkossági kísérlete végül sikeres volt, és szeptember 7-én, 27 évesen elhunyt.
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