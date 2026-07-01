Csepregi Éva a magánéletéről vallott: „Soha többé nem akarok együtt élni senkivel”

Csepregi Éva napjainkban a hazai könnyűzene egyik legmeghatározóbb, ünnepelt dívája. Ám a pályája hajnalán neki is szembe kellett néznie a féltő szülői aggodalommal és a szakma szigorú megmérettetéseivel.
- Csepregi Éva szeretetben nevelte fel a fiát
- Nagyon vágyik már arra, hogy unokája legyen
- Nem keresi görcsösen a szerelmet.
Csepregi Éva énekesnő karrierje nem indult könnyen
Édesanyám mindvégig támogatott: fiatal lányként a Stereo együttes késő esti fellépéseire is mindig elkísért. Édesapám lassan szokott bele ebbe a hivatásba, de a Ki mit tud? elhozta a fordulatot. Kezdetben a szüleim nem hitték el, hogy ebből bármi komoly kisülhet; bevallom, ekkor még én sem, hiszen az egész csak egy játéknak tűnt. Amikor azonban látták, hogy milyen szépen haladunk előre, apu már végtelenül büszke volt rám. Igazi küzdelem volt ez a javából, hiszen számtalan lépcsőfokot kellett megjárnunk, amíg a budapesti fordulóktól eljutottunk az országos sikerekig
– kezdte Csepregi Éva, A Neoton Família sztárja a hot!-nak.
A szülői házban látott minták egy életre meghatározták a gondolkodását, ezért a családjától kapott nevelési elveket anyaként automatikusan alkalmazta a saját fiánál, Heatlie Dávidnál is.
Különös, de a kapcsolatunk akkor kezdett szorosabbá válni, amikor elkezdtek igazán bízni bennem, és elengedték a kezemet. Apám ugyan mindig azt szerette volna, ha a tanulásra koncentrálok és egyetemet végzek, de amikor eljött a válaszút, és látták, hogy nekem a zene az utam, elfogadták. Elhatároztam, hogy Dávidnál én is ezt a nevelési elvet alkalmazom. Mindig azt vallottam, hogy egy gyereket szeretettel lehet igazán nevelni, hiszen ez a tartós, jó kapcsolat záloga. Nálunk ez a szemlélet be is vált, még ha olykor időigényesnek is bizonyult. Mert persze ő is lázadt, és elkövetett olyan dolgokat, amiket nem kellett volna, de valahogy mindig túllendültünk rajtuk. A szüleimtől tanultam meg, hogy szabadságot kell adni, és a gyerek végül megtalálja a saját útját
– mesélte Éva.
A szeretetteljes nevelés végül a legszebb gyümölcsöt hozta meg az életében, hiszen Dáviddal ma már nemcsak a mindennapokban, hanem a színpadon is tökéletes egységet alkotnak.
Hatalmas öröm számomra, hogy Dáviddal már ilyen hosszú ideje együtt dolgozunk. Úgy gondolom, minden szülőnek az az álma, hogy a gyereke belekóstoljon abba a világba, amelyben ő dolgozik. Nagyon jó látni, hogy ő is építi a produkciót és hozzátesz a Neoton sikereihez, hiszen a dobszólóival mindig feldobja a hangulatot, az ötleteivel pedig ma már rendezőként is jelen van.
Csepregi Éva fia hamarosan unokával lepheti meg az énekesnőt
Úgy tűnik, a családban hamarosan új fejezet kezdődhet, hiszen Dávidék már nagyon vágynak egy kisbabára, így könnyen elképzelhető, hogy Éva rövidesen nagymama lesz.
Jelenleg még rendkívül pörgős a szezonom, egymást érik a koncertek. Ha most érkezne a baba, fájó szívvel, de keveset lehetnék vele, így nem bánom, ha egy kicsit még várat magára. Addigra talán lecsendesednek a hétköznapjaim, mivel teljes emberként szeretném kivenni a részemet a nagymamai feladatokból. Szerencsére nagy a családi összefogás, az unokahúgok is alig várják, hogy babázhassanak. Az viszont egészen biztos, hogy bölcs és odaadó nagymama leszek, akire büszkén és szívesen emlékszik majd vissza az unokám. Egy kicsit majd elkényeztetem, megtanítom énekelni, és átadom neki a legszebb verseket, mondókákat
– mesélte örömmel az énekesnő.
Bár ez a csodás feladat még a jövő zenéje, Éva már most pontosan tudja, melyek azok az alapvető értékek, amiket mindenképpen szeretne majd továbbadni a születendő unokájának.
Az egyik legfontosabb a szeretteink összetartása. Ezt szerencsére már Dávidék is alapvetőnek tartják. Bár a párja, Dóri szülei vidéken élnek, a kiemelt ünnepeken mindig egy asztalhoz ülünk, hiszen össze kell fognunk. A másik lényeges pont pedig a dallamok világa. Nagyon remélem, hogy a fiam gyermeke játszik majd valamilyen hangszeren. Szerintem zenélni fantasztikus, ráadásul – a sporttal együtt – rendkívül hasznos, mert a tanuláshoz és minden máshoz is rengeteget tesz hozzá. Ezeket az elveket próbálom már most elhinteni, és ha megérkezik a pici, biztosan érvényesítem őket.
Csepregi Éva szingliként sem magányos
Aki azt hiszi, hogy a Neoton énekesnője párkapcsolat nélkül magányos lehet, hatalmasat téved. Éva kifejezetten élvezi a függetlenséget, és mint mondja, a csendesebb időszakokat egyáltalán nem éli meg rosszul, hiszen korán megtanult magára támaszkodni.
Egyáltalán nem érzem magam magányosnak, hiszen rengeteg ember vesz körül. A barátaim sokat segítenek a mindennapi életben. Őszintén szólva tény, hogy sokat vagyok magamban, de ez az egyedüllét egyáltalán nem jelent magányt; teljesen megbarátkoztam ezzel az állapottal, és el is fogadom. Édesanyámék annak idején három műszakban dolgoztak, úgyhogy igazi „kulcsos gyerek” voltam. Bár játszottam a szomszédokkal, sokat voltam egyedül, így korán megtanultam magamra utalva élni.
Bár a mai világban szinte természetes, hogy a technológia segítségével vadásszuk a boldogságot, az énekesnő nem rejti véka alá, hogy a modern társkeresők világa fényévekre van tőle.
A szerelmet egyszerűen nem lehet kierőszakolni. Soha nem szerettem ezt, és még a társkereső gondolatával sem játszottam el, ez a világ távol áll tőlem. Egyrészt az ismertségem miatt sem lenne túl hálás, másrészt valahogy én abban hiszek, hogy a Jóisten adja a társakat. Úgy gondolom, hogy hiába csapkodnám az asztalt, hogy én most akarok egy kapcsolatot, ez nem így működik. A szerelem az élet ajándéka: ha jön egy ilyen érzés, azt fel kell ismerni, és élni kell vele, de ezt nem lehet kierőszakolni a világtól, hiszen egy bizonyos kor után ez már amúgy is egyre kevésbé érkezik meg az ember életébe.
Ajánlatokat kapott a neten
Bár a virtuális randiappokból tudatosan kimarad, az online térben, a saját közösségi oldalain így is megtalálják a hódolók.
Volt már rá példa, hogy ajánlkoztak az interneten, ám ezeket az üzeneteket válaszra sem méltatom. Teljesen kizárom az ismerkedésnek ezt a formáját, mert szentül hiszek abban, hogy ha az élet úgy hozza, akkor kizárólag szemtől szemben, a való világban kell megismerni a másikat
– szögezte le Éva.
A jövőbeli lehetőségek kapcsán az énekesnő úgy gondolja, hogy minden életkornak megvan a saját szépsége, éppen ezért a jelenlegi életszakaszában már egészen másról szól egy társ fogalma, mint fiatalkorában.
Egy jó barátságra vagy egy szellemi társra abszolút nyitott lennék, de ez már nem az az időszak, mint amikor az ember fiatalon összeköti az életét valakivel, és összeköltöznek. Biztos, hogy soha többé nem akarok együtt lakni senkivel. Megvan már a saját, kialakult életem és a házam, az összeköltözést tehát teljesen kizárom. Azt viszont elképzelhető, hogy a közös programokba bevonjuk egymást, és jól érezzük magunkat. Minden életkornak megvan a maga sajátossága, ám szerintem ez a kor már nem az, ahol egy életet teljesen össze lehetne kötni egy másikkal
– vallotta be.