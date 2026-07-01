Csepregi Éva a magánéletéről vallott: „Soha többé nem akarok együtt élni senkivel”

Csepregi Éva napjainkban a hazai könnyűzene egyik legmeghatározóbb, ünnepelt dívája. Ám a pályája hajnalán neki is szembe kellett néznie a féltő szülői aggodalommal és a szakma szigorú megmérettetéseivel.

Csepregi Éva eleinte nem hitte, hogy ekkora karriert tud majd magáénak (Fotó: hot! magazin/Szabolcs László)

Csepregi Éva szeretetben nevelte fel a fiát

Nagyon vágyik már arra, hogy unokája legyen

Nem keresi görcsösen a szerelmet.

Csepregi Éva énekesnő karrierje nem indult könnyen

Édesanyám mindvégig támogatott: fiatal lányként a Stereo együttes késő esti fellépéseire is mindig elkísért. Édesapám lassan szokott bele ebbe a hivatásba, de a Ki mit tud? elhozta a fordulatot. Kezdetben a szüleim nem hitték el, hogy ebből bármi komoly kisülhet; bevallom, ekkor még én sem, hiszen az egész csak egy játéknak tűnt. Amikor azonban látták, hogy milyen szépen haladunk előre, apu már végtelenül büszke volt rám. Igazi küzdelem volt ez a javából, hiszen számtalan lépcsőfokot kellett megjárnunk, amíg a budapesti fordulóktól eljutottunk az országos sikerekig

– kezdte Csepregi Éva, A Neoton Família sztárja a hot!-nak.

Csepregi Éva fiával, Dáviddal és menyével, Dórival (Fotó: hot! magazin/archív)

A szülői házban látott minták egy életre meghatározták a gondolkodását, ezért a családjától kapott nevelési elveket anyaként automatikusan alkalmazta a saját fiánál, Heatlie Dávidnál is.

Különös, de a kapcsolatunk akkor kezdett szorosabbá válni, amikor elkezdtek igazán bízni bennem, és elengedték a kezemet. Apám ugyan mindig azt szerette volna, ha a tanulásra koncentrálok és egyetemet végzek, de amikor eljött a válaszút, és látták, hogy nekem a zene az utam, elfogadták. Elhatároztam, hogy Dávidnál én is ezt a nevelési elvet alkalmazom. Mindig azt vallottam, hogy egy gyereket szeretettel lehet igazán nevelni, hiszen ez a tartós, jó kapcsolat záloga. Nálunk ez a szemlélet be is vált, még ha olykor időigényesnek is bizonyult. Mert persze ő is lázadt, és elkövetett olyan dolgokat, amiket nem kellett volna, de valahogy mindig túllendültünk rajtuk. A szüleimtől tanultam meg, hogy szabadságot kell adni, és a gyerek végül megtalálja a saját útját

– mesélte Éva.

A szeretetteljes nevelés végül a legszebb gyümölcsöt hozta meg az életében, hiszen Dáviddal ma már nemcsak a mindennapokban, hanem a színpadon is tökéletes egységet alkotnak.