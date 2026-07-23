Cserháti Zsuzsa ma 23 éve ment el: képeken a felejthetetlen legenda

Cserháti Zsuzsa 55 évet élt és mindössze 16 évnyi siker adatott meg a számára. Hogy sokkal, de sokkal többet érdemelt volna, azt senki sem vitatja, aki akár csak egyetlen örök slágerét ismeri. Az énekesnő 23 évvel ezelőtt hunyt el saját otthonában, amit már csak nagyon ritkán és csak alapos indokkal hagyott el. Depressziója eluralkodott rajta és bár a közönség imádta, ez a szeretet már nem tudta visszaadni az önmagába vetett hitét, amit a hosszú évek nélkülözése vett el tőle. A hivatalos jelentés szerint nyelőcső véna ruptura érte, halálát gyomorvérzés okozta.

Cserháti Zsuzsa már 23 éve nincs velünk (Foto: MW archív)

Cserháti Zsuzsa: Egy felejthetetlen élet képekben

Kevés magyar énekesnő sorsa volt olyan fordulatos, mint Cserháti Zsuzsáé. Pályája üstökösként indult, hangjával pillanatok alatt belopta magát a közönség szívébe, ám a siker után hosszú éveken át mellőzötté vált. Miközben rajongói sosem feledték, neki újra és újra meg kellett küzdenie azért, hogy visszataláljon oda, ahová mindig is tartozott: a színpadra. Amikor végül ismét reflektorfénybe került, bebizonyította, hogy a tehetséget nem lehet háttérbe szorítani. Megrendítő előadásmódja és utánozhatatlan hangja ismét milliókat varázsolt el, dalai pedig ma is ugyanolyan erővel szólnak a hallgatókhoz, mint évtizedekkel ezelőtt.

Galériánkban bepillantást nyerhetsz Cserháti Zsuzsa életébe: