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színház

Ezekben a percekben temetik Csernus Mariannt – Galéria

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Július elsején érkezett a szívszorító hír, hogy 97 éves korában elhunyt a Kossuth- és Jászai Mari-díjas színésznő. Csernus Mariann temetését ma, július 23-án tartják a Farkasréti temetőben.
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színháztemetésCsernus Mariann

Mély fájdalommal értesültünk arról, hogy 97 éves korában elhunyt Csernus Mariann Kossuth-díjas színésznő, Jászai Mari-díjas, érdemes művész, a Nemzeti Színház örökös tagja, a Magyar Színház társulatának meghatározó művésze – írta ki a hónap első napján a Magyar Színház közösségi oldala. Csernus Mariann halálának híre megrázta a szakmát és futótűzként terjedt a szomorú hír. A színésznőtől a mai napon vesznek végső búcsút a Farkasréti temetőben. Barátok, kollégák kísérik az utolsó útjára a nagyszerű színésznőt.

Csernus Mariannt ma temetik el a Farkasréti temetőben.
Csernus Mariann temetésén sokan jelentek meg, hogy örökre elköszönjenek tőle (Fotó: Magyar Színház/Facebook)

Csernus Mariannt ma helyezik végső nyughelyére

Ma, 14 órakor a Farkasréti temetőben sokan emlékeznek meg a Kossuth- és Jászai Mari-díjas művésznőre, aki 97 évesen hunyta le örökre szemeit. Csernus Mariannról a Magyar Színház is megható sorokkal emlékezett meg.

Csernus Mariann több mint hét évtizeden át szolgálta a magyar színjátszást, kivételes pályája során felejthetetlen alakításokkal és rendíthetetlen hivatástudatával generációk számára jelentett példát

– fogalmazott a gyászhír után a színház.

Bár délelőtt megeredt az eső, a temetés idejére már a nap is kisütött, hogy mindenki nyugodtan tudjon elbúcsúzni Csernus Marianntól.

Csernus Marianntól sokan vettek végső búcsút.
Csernus Mariann temetését ragyogó napsütésben tartották (Fotó: Gábor Zoltán)

Szűk családi és baráti kör kísérte utolsó útjára Csernus Mariannt

A legendás színésznő temetésére a színész szakma nagyjai is ellátogattak. Bede-Fazekas Annamária az elsők között érkezett a megemlékezésre. A Magyar Színház Társulatának nevében pedig Rancsó Dezső mondott búcsúbeszédet, aki még egy monológot is előadott beszéde végén. Sipos Imre, Csernus Mariann egykori kollégája megható sorokkal emlékezett meg a legendás színésznőről.

Horváth Sisa Anna szép idézettel zárta beszédét. „Az én mesterségem, hogy történeteket meséljek” – mondta és azt is elárulta, hogy Csernus Mariann ezt a hitvallást adta át neki munkájuk során.

Kicsit megkésve, pedig Cserna Antal is lerótta tiszteletét Csernus Mariann előtt és talpig fehér ruhában, illetve egy csokor virággal érkezett a megemlékezésre.

Galéria: Ezekben a percekben temetik Csernus Mariannt
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Csernus Mariannra emlékeztek a művész kollégák (Fotó: Gábor Zoltán)

 

 

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