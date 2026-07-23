Megérkeztek az első fotók Csernus Mariann sírjáról!

A legendás színésznőtől sokan búcsúztak el a július 23-ai temetésén. Volt, aki beszédet mondott, míg más egy csokor virággal köszönt el a művésznőtől. A ceremónián napsütés fogadta a gyászoló hozzátartozókat, ám később az eső is megeredt, amikor végső nyughelyére helyezték Csernus Mariannt. Lapunk stábja kint volt a Farkasréti temetőben, ahol a családtagok mellett számos híres színész kolléga kísérte utolsó útjára a Kossuth- és Jászai Mari-díjas művésznőt.

Így néz ki Csernus Mariann sírja (Fotó: Gábor Zoltán)

Így emlékeztek meg a kollégák Csernus Mariannról

Cserna Antal és Hirtling István is jelen volt a megemlékezésen és együtt kísérték a koporsót a családdal és a hozzátartozókkal. A Magyar Színház Társulatának nevében pedig Rancsó Dezső mondott beszédet, aki egy szép monológot is előadott búcsúbeszéde zárásaként.

A gyászoló tömeg fehér rózsákkal és elfojtott könnyekkel búcsúztatta a legendás színésznőt.

Csernus Mariann sírhelye egy posztumusz Kossuth- és Jászai Mari-díjas színész mellett helyezkedik el. Őze Lajos és felesége, Őze Lajosné is a Farkasréti temetőben nyugszanak. A másik oldalon pedig Bács Ferenc fekszik, aki szintén elnyerte a Kossuth- és Jászai Mari-díjat.

Csernus Mariannra kollégái megindító szavakkal emlékeztek vissza (Fotó: Gábor Zoltán)

Csernus Mariann temetése szűk családi és baráti körben zajlott

A Farkasréti temetőben gyűlt össze a gyásznép. Rengetegen mondtak búcsúbeszédet, köztük Csernus Mariann tanítványai is. A beszédek után elérkezett a pillanat, amikor a koporsóval együtt elindultak Csernus Mariann utolsó útjára, végső nyughelyéhez.

Cserna Antal alig bírta visszatartani könnyeit, amikor odalépett a sírhoz és egy fehér rózsát dobott be Csernus Mariann sírjába.