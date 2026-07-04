Emlékszik még a Csillag születik libás fiújára? Nem hiszi el, miből él most Juhász Marci

A 2012-es Csillag születik egyik legkarizmatikusabb figurája kétségkívül az az egyszerű vidéki srác volt, aki egy szál gitárral és a legendássá vált „libás dallal” egyetlen éjszaka alatt hódította meg az országot. Juhász Marci őszinte, nyers tehetségével azonnal belopta magát a nézők szívébe, a műsor után azonban tudatosan kerülte a felesleges csillogást. Bár az utóbbi időben kevesebbet szerepelt a címlapokon, a háttérben egy pillanatra sem hagyta abba a zenélést, miközben a magánéletében és a mindennapjaiban is teljesen hű maradt önmagához: ha kell, ma is a legkeményebb civil munkát végzi a megélhetésért.

A Csillag Születik felfedezettje, Juhász Marci több mint 14 éve járta meg a műsort (Fotó: archív)

Tíz év rockzene után visszatér a gyökerekhez a Csillag Születik sztárja

A tehetségkutató sikere után Marci tíz éven át tolta a Nomad zenekar szekerét, majd miután kiszállt, visszatért az akusztikus, egy szál gitáros fellépésekhez. Két önálló lemez után végül újra zenekart alapított, és jelenleg a Juhász Marci Band élén járja az országot. Az énekes nem tagadja, hogy függetlenként talpon maradni embert próbáló feladat.

Amikor a Csillag születik véget ért, fogalmam sem volt, hogyan kellene ezt az egészet menedzselni. Semmit nem csinálnék másképp, minden úgy volt jó, ahogy esett. Puzsér Robi például hatalmas hatással volt rám, ha ő nincs, talán soha nem kezdek el saját dalokat írni

– mesélte Marci, aki büszke rá, hogy a 34 ezres Facebook-oldalát teljesen organikusan, fizetett hirdetések nélkül építette fel.

Ha megszorul, gondolkodás nélkül futárnak áll

Miközben a mai popszféra sztárjai arénákat töltenek meg, Marci megmaradt annak a földhözragadt, őszinte srácnak, akinek megismertük. Minden vágya magasabb fokozatra kapcsolni és nagyobb helyeket megtölteni, amire minden esélye megvan. Amikor pedig kevesebb a fellépés és kevesebb a pénz, attól sem riad vissza, hogy egyszerűen beül az autóba ételt kiszállítani: „Megmaradtam ugyanannak az egyszerű gyereknek. Ha úgy alakul, hogy nincs elég koncert, vagy épp megszorulok anyagilag, akkor elmegyek futárkodni. Ez a munka kifejezetten jót tesz az egónak, mert mindig a földön tartja az embert” – vallotta be őszintén a zenész, akinek az őszi naptára szerencsére decemberig már teljesen megtelt.